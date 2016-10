Po dobytí Mosulu hrozí návrat islamistů do Evropy, varuje komisař EU pro bezpečnost

BERLÍN Dobytí Mosulu, který zatím ovládá Islámský stát, iráckými vládními jednotkami a jejich spojenci by mohlo vést k návratu bojovníků IS do Evropy. V rozhovoru s německým deníkem Die Welt to řekl komisař EU pro bezpečnost Julian King. Masový návrat členů teroristické organizace sice nečeká, Evropa se ale musí dobře připravit.

Irácké vládní jednotky podporované Kurdy i zahraničními spojenci zahájily v pondělí ofenzívu, která má za cíl Mosul znovudobýt. Počítá se s tím, že operace potrvá několik týdnů. OSN předem upozornila, že v prvních dnech bojů se z Mosulu vydá možná až 200.000 uprchlíků.

V Mosulu zuří ‚matka všech bitev‘. Pokud IS prohraje, bude to začátek jeho konce „Znovudobytí severoirácké bašty IS Mosulu může vést k tomu, že se do Evropy vrátí bojovníci IS připraveni k násilným činům. Je to velmi vážná hrozba, na kterou musíme být připraveni,“ uvedl King. „V tuto chvíli se v oblasti bojů nachází asi 2500 bojovníků IS ze zemí Evropské unie,“ poznamenal také. Zároveň uvedl, že podobné příklady z minulosti - jako třeba Afghánistánu - ukazují, že se zpátky nakonec vrací jen část bojovníků. Někteří padnou v boji, další si hledají jiná bojiště. I malý počet navrátilců může ale podle Kinga představovat vážné nebezpečí.