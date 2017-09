Únos, vražda a zneužívání? Jaké zůstaly otazníky po případu ztracené Míši

ÚSTÍ NAD LABEM / PRAHA Páteční tisková konference policie ke zmizení třináctileté Michaely Muzikářové z Ústí nad Labem nenaplnila očekávání. Ačkoliv kriminalisté poprvé po osmi měsících oficiálně potvrdili hlavní obrysy kauzy a oznámili její odložení, podrobnosti dotvářející celý příběh úplně neodkryli. Dozví se někdy veřejnost, jaké přesné okolnosti jednu z nejsledovanějších kriminálních kauz posledních měsíců provázely? Server Lidovky.cz se pokusil předestřít otázky, na které dosud zazněly jen kusé odpovědi nebo jež na zodpovězení stále čekají.

Co se stalo?

Odpověď na tuto otázku definitivně „rozmlžil“ Otakar S., který byl poslední tři roky přítelem matky ztracené dívky, Evy. Muže totiž 30. ledna našla policie mrtvého v pronajatém bytě domu v obci Čeminy na Plzeňsku, kde trávil čas přes týden. Otakar S. se oběsil. Za sebou měl v tu chvíli několik výslechů, pro kriminalisty představoval jediného podezřelého. V pátek to poprvé oficiálně potvrdili.

Dívku pohřešují od 11. ledna, kdy nepřišla na vyučování. Část cesty do školy zabírá jedna z bezpečnostních kamer, která Míšu snímala každý den. „To ráno pod tou kamerou neprošla. Z toho jsme vydedukovali, že Míša do školy nešla,“ prohlásil šéf oddělení obecné kriminality krajského policejního ředitelství Martin Charvát. Prakticky ve stejnou dobu však jiné kamery na jiném místě zaznamenaly něco, co je pro celý příběh možná klíčové.

„Auto podezřelého bylo stejný den v 7:15 na kameře na příjezdu do Plzně,“ uvedl Charvát. Otakar S. tuto skutečnost policii při výsleších zapřel. Obsah výslechů si kriminalisté nechali v pátek pro sebe, ale přidali důležitou poznámku. „V jeho výpovědích byly hrubé rozpory, které nedokázal vysvětlit,“ podotkl Charvát. Je pravděpodobné, že Otakar S. s sebou měl ten den v autě Míšu. Co tomu nasvědčuje? Například to, že policie po jeho smrti objevila v kufru auta její školní pomůcky – kružítko a nůžky. Nicméně do skonu Otakara S. neshromáždila dost důkazů, aby ho mohla obvinit.

Jak se případ vyvíjel 11. ledna 2017 oznámila zmizení Michaely Muzikářové její matka Eva , dívčin mobil byl naposledy aktivní večer předtím



její , dívčin mobil byl naposledy aktivní večer předtím 30. ledna našla policie mrtvého přítele Míšiny matky Otakara S. , muž se oběsil



našla policie , muž se oběsil 4. února LN informovaly , že od konce roku 2016 čelil Otakar S. obžalobě ze zneužívání nezletilé dívky , Míša byla kvůli tomu vypovídat



, že od konce roku 2016 , Míša byla kvůli tomu vypovídat 18. května deník Mladá fronta DNES přinesl informaci , že se Otakar S. snažil před únosem dívky otrávit plynem sebe, Míšu její matku



deník , že se před únosem dívky sebe, Míšu její matku 27. července server iRozhlas informoval , že policii pracuje už jen s jedinou verzí případu - že dívku zabil Otakar S .



server , že policii pracuje už jen s jedinou verzí případu - . 15. září policie oznámila odložení vyšetřování okolností zmizení Michaely Muzikářové

Kde je Míša?

V tomto ohledu nelze podezírat policii, že by se snažila před veřejnosti něco zakrýt. Vyšetřovatelé sami nevědí. Jejich páteční vyjádření ale dávají tušit, že se hledá jen tělo. Už krátce po zmizení dívky se drželi verze, že Michaela není naživu. „Budeme dál pracovat s rodinou tak, abychom případně zjistili další indicie, které by nás mohly dovést k tělu,“ prohlásil šéf severočeské kriminálky Martin Charvát.

Policie se pustila do pátrání po dívce 11. ledna večer, kdy se na ni obrátila matka děvčete Eva. V první fázi kriminalisté pročesali nejbližší okolí domu poblíž centra Ústí nad Labem, kde Míša s matkou žila. Pátraní tak rozvíjeli k přilehlým kopcům, lesům a ve finále se dopracovali k odjezdovým trasám z Ústí. V následujících měsících se policie probrala výpověďmi zhruba tisícovky osob, které kvůli Míše vyslechla.

Na přelomu února a března nejintenzivnější pátrací akce ustaly. Policie se od té doby soustředila na prohledávání několika lokalit na Plzeňsku, kde pobýval přítel Míšiny matky Otakar S. „Šlo o místa především v oblasti obce Hadačka, přilehlou raketovou základnu a byly to i přilehlé rybníky. Využili jsme psy na vyhledávání těl, využili jsme potápěče, využili jsme sonar, bohužel jsme byli neúspěšní,“ poznamenal Charvát.

Jaký měl motiv Otakar S.?

Motivy Otakara k předpokládanému únosu a možné vraždě Míši lze najít v jeho minulosti. Jak server Lidovky.cz v únoru zjistil, muž od konce loňského roku čelil obžalobě z pohlavního zneužití nezletilé dívky. Shodou okolností šlo o kamarádku Míši, která v této souvislosti byla i vypovídat na policii. Serveru Lidovky.cz otec jiné Míšiny kamarádky potvrdil, že dívka si jeho dceři stěžovala na, diplomaticky řečeno, obtěžování ze strany Otakara S.

Server Lidovky.cz rovněž zjistil, že policie narazila v dívčině pokoji na vzorek mužského spermatu. Server iRozhlas v červenci přišel s informací, že tyto stopy zachytili vyšetřovatelé na dívčině prádle a že patřily Otakaru S. Míša muže přitahovala, touhu po ní se snažil zbavit sexuálním stykem s její matkou. Hluboké dilema mezi vztahem k oběma chtěl Otakar S. dramaticky rozetnout ještě předtím, než dívka zmizela. Podle deníku Mladá fronta DNES v prosinci dívku s matkou uspal, v bytě pustil plyn a po ulehnutí čekal na to, až plyn všechny otráví.

Sexuální motiv Otakara S. v souvislosti s případem zmizelé Míši policie v pátek přiznala, ačkoliv v něm mluvila spíše jen v obecné rovině. „Byly to trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti. V těchto trestních řízeních jsme také prověřovali podezřelého,“ potvrdil náměstek ředitele policie v Ústeckém kraji pro vyšetřování Zbyněk Dvořák. Rozjet stíhání Otakara S. už však kvůli jeho sebevraždě nestihli.



Jaká byla role matky a co bude dál?

Pokud kriminalisté v něčem zachovali stoprocentní zdrženlivost, bylo to vyjadřování k úloze Míšiny matky v celém případu. Policie k jejímu chování nepřidala snad jediný komentář. Jen potvrdila, že byla zmizení své dcery oznámit. Během pátraní se přitom Eva Muzikářová nechovala jako typická matka postrádající své dítě.

Minimálně před ostatními na sobě nenechala nic znát, i blízcí rodiny se pozastavovali nad její lhostejností a podle dostupných informací se nesnažila k nalezení své dcery nijak zvlášť přispět. Paradoxně ona zůstala v celém případu jedinou potrestanou, soud jí totiž uložil desetiměsíční podmíněný trest s odkladem na dva roky za propagaci nacismu. Žena mimo jiné na sociální síti Facebook vystupovala pod jménem milenky nacistického vůdce Adolfa Hitlera Evy Braunové.

Ačkoliv případ zmizení její dcery Míši policie oficiálně uzavřela, samotné pátrání, byť už jen cílené, bude pokračovat. Šéf severočeské kriminálky Charvát informoval, že policie aktuálně prověřuje dva konkrétní tipy, kde by tělo Míši mohlo být. „To, že jsme případ odložili, neznamená, že na něm nikdo nepracuje a že se jím dále nezabýváme. Odložení nás nezbavuje povinnosti případ dál prověřovat,“ uvedl pak náměstek Dvořák.