Po oznámení o znečištěné vodě nestačí obchody v Brně plnit regály tou balenou

Obchodní řetězce posilují dodávky balené vody do brněnských supermarketů. Zájem zákazníků se skokově zvýšil ve čtvrtek po oznámení, že kohoutková voda je kvůli výskytu bakterií do odvolání pitná jen po převaření. Místy mohou zákazníci narazit na prázdné regály, obchodníci dotázaní ČTK se ale snaží vždy co nejrychleji zboží doplnit.

„Již od včerejšího dne (čtvrtka) jsme posílili závozy balených vod na všechny naše brněnské obchody,“ uvedl na dotaz ČTK mluvčí řetězce Tesco Václav Koukolíček. „Na situaci jsme obratem reagovali a pro zákazníky v našich brněnských prodejnách zvýšili zásoby balené vody,“ uvedla za Ahold Barbora Vanko.

Dnes ráno například chyběla neochucená voda v Tesku ve Velkém Špalíčku a na Malinovského náměstí, zjistila ČTK od zákaznic. Ve čtvrtek odpoledne byla podle dalšího zákazníka voda vyprodaná v Albertu na Mendlově náměstí. Rapidní nárůst zájmu o vodu zaznamenala společnost Aqua Diskont, která rozváží po Brně barely. „Je to nárůst zhruba o 100 až 120 procent,“ řekl ČTK jednatel Jakub Štursa. Zásoby jsou zatím dostatečné, teď záleží na tom, jak dlouho potrvá opatření s převařováním. Až 14krát větší zájem o balené vody evidoval ve čtvrtek online supermarket Rohlik.cz, dnes pravděpodobně poptávka ještě poroste. „Zásoby doplňujeme průběžně několikrát denně, střídavě jsou některé druhy vyprodané. Někteří dodavatelé mají výpadky, proto máme omezenější sortiment značek, ale v segmentu balených vod navyšujeme množství na provozní maximum,“ uvedl na dotaz ČTK obchodní ředitel Tomáš Jeřábek. Balenou vodou se zásobují nejen jednotliví zákazníci, ale také některé instituce, které ji poskytují svým zaměstnancům. Například inspektor provozu Zdravotnické záchranné služby ihned po zprávě vodáren zajistil pro zaměstnance všech výjezdových základen balenou vodu na čtvrtek a dnešek. V případě potřeby se zásoby opět zvýší, uvedla záchranka na svém webu. Ve dvou vzorcích kohoutkové vody se našly koliformní bakterie v nízké koncentraci. Bakterie mohou způsobit průjmová onemocnění. Brněnské vodárny a kanalizace provádějí další testy. Přijatá opatření jsou podle hygieniků spíše preventivní. Nejde prý o havarijní stav ani kontaminaci fekáliemi. Za překročení mikrobiálních ukazatelů nejspíš mohou vyšší teploty.