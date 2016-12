Po pádu ruského letadla se v moři našla další těla obětí včetně kapitána

„Při zvedání velké části trupu se našlo další tělo. Zjistilo se, že jde o kapitána letadla Romana Volkova,“ citoval agenturu TASS úřední zdroj.

Letadlo, které se v neděli asi dvě minuty po startu zřítilo do Černého moře, mělo podle vyšetřovatelů potíže s nabíráním výšky. Až do pádu se drželo velmi nízko. To nahrává názoru, že za jeho zřícením stojí technické potíže.

Podle předchozí pátrací bilance bylo nalezeno 13 mrtvých z celkového počtu 92 lidí na palubě. Těla prvních deseti nalezených obětí byla již přepravena do Moskvy a jedno z nich už bylo identifikováno.

Pátrači také objevili další části letadla včetně dvou řídicích jednotek, pětimetrového kusu trupu a okénka. Pátrání na hladině moře již skončilo a nyní se hledají trosky letadla na mořském dně v hloubce desítek metrů a v okruhu zhruba půl kilometru.

Do Moskvy dorazilo první letadlo s deseti těly, která záchranáři nalezli krátce po tragédii. První již bylo podle lékařských zdrojů identifikováno, totožnost mrtvého ale nebyla zatím zveřejněna. Z pozůstatků je odebírán genetický materiál k porovnání s příbuznými, což naznačuje, že těla byla pádem značně poškozena.

Ruské ministerstvo obrany také popřelo spekulace kolující po internetu, že dosud nalezená těla měla na sobě záchranné vesty.