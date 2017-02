Po Praze budou jezdit tramvaje pojmenované po osobnostech MHD

Václav Pšenička žil v letech 1906 až 1961. Byl zaměstnancem pražských Elektrických podniků, předchůdce dnešního dopravního podniku. Stříbrné olympijské medaile získal ve 30. letech na hrách v Los Angeles a Berlíně. Kvůli hospodářské krizi neměl československý olympijský výbor dost peněž na cestu sedmi účastníků do USA, pořádaly se proto sbírky a Pšeničkovi přispěli zaměstnanci a správní rada firmy. V Elektrických podnicích pracoval od roku 1929 do roku 1951, kdy musel odejít do invalidního důchodu.



Tramvaj pojmenovaná po Pšeničkovi bude mít evidenční číslo 9400 a speciální polep. Cestující se s ní zatím nesvezou. „Nové tramvaje musí nejdříve ujet sto kilometrů, aby bylo možné vychytat případné závady, a po jejich odstranění ještě dalších sto, aby byla jistota, že může do provozu s cestujícími. Potom teprve Drážní úřad vydá povolení k ostrému provozu,“ uvedla mluvčí DPP Aneta Řehková.