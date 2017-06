Po útocích nadávají do teroristů i devítiletým Britům. Zájem o linku bezpečí je dvojnásobný

V zoufalých telefonátech si britské děti stěžují, že jsou terčem šikany kvůli jejich náboženství či rase. Po útoku u britského parlamentu v březnu letošního roku se meziměsíčně počet telefonátů zvýšil na dvojnásobek. Jen v noci po explozi bomby na koncertě v Manchesteru podle Childline volalo téměř 300 dětí kvůli podobným incidentům.

NADÁVKY U MUZEA HOLOCAUSTU S nadávkami se musely potýkat i německé školačky, které ve východním Polsku navštívily památník holocaustu. Podle britské stanice BBC se dívky žijící v Berlíně účastnily výletu organizovaného pamětní společností Domu konference ve Wannsee. Čtyři z nich nosily na hlavách šátky, kvůli čemuž měly být šikanovány. Na jednu z nich prý v ulicích města Lublin, kde se památník nachází, plival kolemjdoucí, zatímco policisté stáli opodál a pouze se smáli. Další měla být vyhozena z obchodu, protože v něm mluvila persky do telefonu se svým bratrem. Podle lublinské policie členové zájezdu z Berlína žádné incidenty nenahlásili, ani bezpečnostní kamery na ulici žádný problém odhalit neměly. Dívky si přesto stěžovaly, že jim někdo vyhrožoval s nožem v ruce, nebo jim majitel potravin odmítl prodat vodu, protože jsou z ciziny.

V porovnání s tím byly nadávky kvůli rasovým a náboženským důvodům za poslední tři roky obsahem pouze 2500 telefonátů na britskou linku bezpečí. Terčem šikany se v současnosti stávají děti bez rozdílu náboženského vyznání, rozhodující je jejich vzhled. Podle Childline o pomoc kvůli terorismu žádají muslimské, židovské, křesťanské i sikhské děti.

Nejčastější praxí je to u muslimů. Setkávají se s nálepkami teroristů, obviňováním z napojení na Islámský stát a výhrůžkami fyzickým násilím. Dívky jsou svými vrstevníky „trestány“ za to, že nosí muslimské šátky. Nejmladšími zasaženými dětmi, se kterými Childline hovořila, jsou devítiletí školáci.

Podobné praktiky jsou podle linky bezpečí v mnoha případech natolik kruté, že následně vedou k tendencím k sebevraždám a přáním změnit svou identitu. Děti jsou často donuceny měnit školy, aby unikly šikaně, kterou od svých vrstevníků musely trpět.

Podle prezidentky a zakladatelky Childline Dame Esther Rantzenové je potřeba, aby dospělí zajistili, že se vliv teroristických činů na chování mládeže minimalizuje. „Když se takové útoky stanou, my dospělí jsme často natolik zdrceni otřesnými zážitky, že zapomínáme na stejný vliv, který mají na děti,“ řekla britskému serveru The Independent Rantzenová. Dodala, že tehdy se uchylují nezletilí k službám jako je linka bezpečí, ale chránit děti a jít jim příkladem je primárním úkolem pro jejich rodiče.

„Žádné dítě by nemělo být cílem kvůli jeho rase nebo víře. Nesmíme dovolit, aby se styděli za svůj původ,“ uvedl v podobném duchu šéf dětské charity NSPCC v Británii Peter Wanless. Podle něj je základním řešením hovořit o rozdílech a přimět děti, aby se o svých problémech svěřovaly. „Některé děti nerozumí, jak bolestné a poškozující jejich slova mohou být,“ dodal Walness, podle nějž je nejdůležitější příklad rodičů i učitelů ve školách.

Aby se podobné věci neděly, investuje britská vláda 4 miliony liber (téměř 120 milionů korun) do projektů proti šikaně. „Je to neakceptovatelné v jakékoliv formě. Školy by měly být bezpečnými místy, kde se děti učí toleranci a respektu k druhým,“ vysvětlilo v oficiálním prohlášení britské ministerstvo školství, proč takové projekty podporuje.