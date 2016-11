„Pokud bude zklamaný z výhry Trumpa v amerických volbách a bude hledat útočistě, jsme připraveni ho přivítat,“ řekl Antonio Cerrio, starosta malého města Ferrazzano, ze kterého De Nirovi praprarodiče v roce 1890 emigrovali.



Hvězda z filmů Taxikář, Zuřící býk nebo Jeho fotr, to je lotr! řekl v talk-show Jimmy Kimmela na americkém kanálu ABC, že italská větev jeho rodiny byla z Ferrazzana a proto i on je italským občanem.

„Možná se tam přestěhuji, jesti Trump vyhraje,“ řekl s úsměvem na tváři.



„Bylo by nám přirozeně ctí a velice by nás to potěšilo,“ prohlásil Cerio za celé třítisícové italské městečko.



De Niro si nebral žádné servítky, když kritizoval Trumpa. Označil ho například za grázla, čuně či blba.



„Nejradši bych mu jednu vrazil,“ prohlásil De Niro před volbami.

Newyorčan a oskarový herec ještě kanálu ABC prozradil: „Nemůžu teď Trumpa praštit. Je prezidentem a já to musím respektovat.“

„Možná to za mě udělá Barack Obama, až ho uvidí,“ dodal.