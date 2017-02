Pochod za migranty, gaye i klimatické změny. Plánují se další pochody proti Trumpovi

Pochod žen „na Washington“ může být považován za jednu z největších demonstrací v historii Spojených států, psali analytici den po jeho uskutečnění. Proto aktivisté po celé zemi začali mobilizovat své síly a chystat další masivní demonstrace, které by dali Bílému domu jasně najevo kritický postoj k některým z jeho administrativ a postojů. Měli by probíhat od dubna do června.

Zde je seznam těch největších:

Pochod za imigranty

(6. května)

„S organizací tohoto pochodu jsem začal, když Trump podepsal exekutivní příkaz o stavbě mexické zdi,“ řekl pořadatel Erick Sanchez, jehož otec je Íránec a jeho prarodiče jsou Mexičané. To byl také den, kdy se dostala do médií informace o plánovaném imigračním dekretu, který na určitou dobu zakázal příchod uprchlíků a občanů ze sedmi převážně muslimských zemí.

Událost je již vytvořená na Facebooku a k dnešnímu dni je na události podepsáno 120 000 lidí, které to zajímá a 26 tisíc, které se zúčastní. Čísla pořád rostou.

Sanchez pracuje v oddělení Public Relations (PR) ve Washingtonu. Povolení k pochodu již má, a podle jeho slov bylo zadarmo a podle principu ‚kdo dřív přijde, ten dřív mele‘. Bude se konat u památníku National Mall ve Washingtonu.

Řekl, že pochod vnímá jako důležitý. Doufá v podporu ze strany nejenom přistěhovalců, ale i všech různých komunit. „V téhle chvíli se musí sladit všichni, kteří se v tomhle směru stali terčem útoku či jim bylo ublíženo,“ dodal Sanchez pro The Guardian.

Pochod za LGBT komunitu „Národní Pride Pochod“

(11. června)

Nejdříve to začalo odstraněním všech zmínek o komunitě gayů a lesbiček z oficiálních stránek Bílého domu. Poté se gay aktivista z Brooklynu rozhodl vytvořit facebookovou událost, kterou původně nazval Gayové na Mall. Poté se událost po velkém ohlase přejmenovala na Národní Pride Pochod.

Počet lidí, které to na Facebooku zaujalo rychle vzrostl na 130 000 (těch, kteří se o to zajímají či rovnou zúčastní). „Reakce na tento pochod je ohromující a inspirující. Setkání se rychle proměnilo v národní hnutí a velkou událost,“ píše se v popisku události.

Pochod za klimatické změny

(29. dubna)

„Pochod byl naplánovaný již na podzim minulého roku. Nejedná se o žádnou reakci na Pochod žen na Washington po Trumpově inauguraci,“ řekl Paul Getsos, národní koordinátor hnutí za klimatické změny (People’s Climate Movement). To právě pochod zorganizovalo.

Obdobný pochod se udál již v roce 2014 v New Yorku a zúčastnilo se ho přes 300 000 lidí. Jednalo se o největší pochod kvůli klimatickým změnám v historii USA, píše The Guardian. Tvůrci hnutí doufají, že následující pochod zažije podobný úspěch. Uskuteční se v 99. den Trumpova úřadu.

Organizátoři potvrdili, že i kdyby se prezidentkou stala Hillary Clintonová, do ulic by šli i tak. „Naše požadavky by ale byly velmi odlišné,“ zdůraznil Getsos. „Přejeme si další zlepšování prezidentovy administrativy, ne se vrátit na začátek,“ dodal.

Pochod pro vědu

(22. dubna)

Pochod za vědce byl prvně navržen na fóru Reddit.com a bude se rovněž konat v národním parku ve Washingtonu National Mall. „Začalo to odmítnutím klíčových faktů o klimatických změnách Donaldem Trumpem. Doufáme v humanizaci vědců jako důležité a vstřícné členy komunity, kteří jsou klíčoví v upozornění na nebezpečné jevy a trendy,“ vysvětlil organizátor pochodu Jonathan Berman.

„Pochod pro vědu je ukázkou rozšířené podpory pro vědecké metody, vědecké společnosti (které souvisí s vědeckou komunikací a vzděláváním) a využití důkazu pro co nejsprávnější rozhodnutí politických vůdců,“ řekl Berman, rovněž doktorand na University of Texas Health Science Center, v tiskové zprávě.

Daňový pochod

(15. dubna)

Fakt, že Donald Trump odmítl vydat své daňové přiznání v průběhu kampaně, dal vzniknout naplánování tisícového pochodu na protest proti „absolutní nepřiměřenosti muže, který je prezident-miliardář, a který možná neplatí své daně, tak jak by mě, když obyčejní občané tak činí,“ řekl organizátor národního pochodu pro The Guardian.

Tenhle pochod se nebude konat pouze ve Washingtonu D.C., ale i na jiných místech. V současnosti je naplánovaných alespoň 30 takových pochodů, například v Los Angeles nebo New Yorku.