Po zrušení Obamacare prý Američané o pojištění nepřijdou. Vláda to nedovolí

„Nebudou v přechodném období bez pojištěním,“ řekla v neděli v televizi CBS Trumpova poradkyně Kellyanne Conwayová. V rozhovoru v televizi ABC pak dodala, že vláda „možná“ přestane vymáhat požadavek zákona z roku 2010, který od Američanů pořízení si pojištění vyžaduje.



Trump podepsal krátce po páteční inauguraci v Oválné pracovně Bílého domu jako první exekutivní příkaz nařízení, aby federální orgány minimalizovaly finanční zátěž spojenou s Obamacare.

Přestože díky Obamacare získalo přístup ke zdravotnímu pojištění zhruba 20 milionů Američanů, podle kritiků je program nákladný a otevírá sektor zdravotních služeb nežádoucímu vměšování státu, když poškozuje konkurenční prostředí zdravotních pojišťoven.

Pro Trumpa i pro republikánskou většinu v Kongresu je zrušení programu Obamacare prioritou. Minulý týden v pátek následovala Sněmovna reprezentantů čtvrteční rozhodnutí Senátu a dala pokyn výborům Kongresu, aby připravily návrh právní úpravy zrušení Obamacare.

Signing documents to allow Mattis and Kelly to be sworn into Cabinet and an executive order on #Obamacare. https://t.co/zg3WP9w8xC pic.twitter.com/OMOGLTkCDA