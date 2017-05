Počátek rockové legendy. Vychází reedice prvního alba kapely Blue Effect

Album české rockové skupiny Blue Effect v její první formaci (Vladimír Mišík, Radim Hladík, Jiří Kozel a Vlado Čech a další hosté) vyšlo u Supraphonu v roce 1970. Je to první deska kapely, která se zapsala souvislou řadou alb do historie české rockové hudby.

Blue Effect v dobách svých začátků

Novému vydání alba se dostalo aktuálního remasteringu z pásů pro CD a vinyl. V bookletu, přinášejícím také fotografie, vybrané písňové texty a dokumenty, jsou zaznamenány okolnosti vzniku skupiny i jejího dlouhohrajícího debutu. Obal LP je rekonstruován původním autorem Alanem Pajerem do kdysi plánované rozkládací a zčásti odlišné podoby. Album současně vychází i na LP - vinyl má váhu 180 gramů.

CD obsahuje sedm bonusů (Sen není věčný; I Like The World /Sun Is So Bright/; Blue Taxi; Snakes; Slunečný hrob; I ́ve Got My Mojo Working; White Star).