Počet obětí domácího násilí v Rusku se trojnásobně zvýšil. Může za to nový zákon

Podle nového znění zákona činy, které nezpůsobí zranění nebo v případě dospělých pracovní neschopnost, budou považovány za přestupek. Jako trestný čin bude u téhož pachatele hodnocen až druhý takový případ. Podle kritiků zákon nahrává tyranským členům domácnosti a odrazuje oběti od nahlášení konfliktu.



Statistika z prvních dnů platnosti novely podle jekatěrinburské radnice kritické názory podporuje. Zatímco do minulého týdne vyjížděla tamní policie denně ke zhruba 130 takovým případům, v tomto týdnu je to 350 incidentů denně. „Mezi lidmi vznikl dojem, že co se dřív nesmělo, nyní už se smí,“ podotkl starosta.

V Rusku podle zprávy OSN z roku 2010 každoročně zemře po útoku manžela či jiného příbuzného 14 000 žen. Každoročně je pak fyzicky napadeno 26 000 dětí, 2000 z nich se uchýlí k sebevraždě, 10 000 k útěku z domova. Na úřady se o pomoc obrací jenom čtyřicet procent napadených žen.