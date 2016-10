Uragán Matthew má na svědomí nejméně 877 obětí na Haiti, přeživším hrozí epidemie

Podle OSN čeká zemi nejhorší humanitární krize od ničivého zemětřesení v roce 2010. Na Floridě za sebou hurikán zanechal poničené domy a zaplavené ulice a také čtyři mrtvé.

„Máme zato, že počty obětí značně porostou s tím, jak se záchranné týmy budou dostávat do nepřístupných oblastí,“ uvedl ředitel charitativní organizace Oxfam na Haiti Jean Claude Fignole. Dodal, že nejdůležitější nyní je, co nejrychleji zásobovat Haiťany pitnou vodou a potravinami.

Na Haiti, které patří k nejchudším zemí světa, je nyní jednou z největších obav pro přeživší epidemie nemocí, zejména cholery, která si po zemětřesení před šesti lety vyžádala na 10.000 obětí. Proto jsou nutné zejména rychlé dodávky pitné vody.

Hurikán Matthew zasáhl Haiti v úterý. Větry, které ho provázely, místy dosahovaly rychlosti až 230 kilometrů v hodině. Tisíce domů se v důsledky větru a rozvodněných řek zřítily. Například město Jérémie na západním pobřeží, obývané asi 40.000 lidí, bylo téměř zcela zničeno.

Stovky lidí přišly o život poté, co ně spadly stromy či zřícené domy nebo se utopily v rozvodněných řekách. Tisíce lidí byly zřejmě zraněny, mnozí z nich se snaží dostat do nemocnic. Někde se však do měst nedostanou. Například město Petit Goave, které leží asi 70 kilometrů jihozápadně od metropole, zůstalo z jedné strany odříznuto, neboť rozvodněná řeka strhla most na hlavní silnici.

Podle odhadu OSN bude humanitární pomoc potřebovat několik stovek tisíc lidí. UNICEF oznámila, že v nejhůře postižených oblastech žije půl milionu dětí. Zaplavením polí přišli podle OSN lidé také o asi 80 procent úrody na jihu země.



Hurikán postoupil na Floridu

Asi 1,5 milionu lidí postihl ve státech Florida, Georgia a Jižní Karolína výpadek elektřiny.

Floridu hurikán nezasáhl přímo, přinesl však záplavy a vítr o rychlosti až 195 kilometrů v hodině. Dva lidé podle místních úřadů zabily v tomto státě padající stromy, starší pár se udusil v garáži, kam se schoval před bouří.

Bouře poničila pobřežní dálnici A1A severně od Daytona Beach. V tomto pobřežním městě byly zaplaveny oblíbené pláže, několika domům vítr odnesl části střech. „Znělo to, jako by se přehnalo tryskové letadlo. Měl jsem opravdu strach,“ řekl jednapadesátiletý mechanik Robert Walker, jehož domu na pobřeží vítr odnesl střechu.

VIDEO: Hurikán Matthew poškodil město Daytona Beach na Floridě Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V oblasti floridského pobřežního města Jacksonville bylo evakuováno půl milionu lidí, stejný počet musel opustit své domovy v pobřežních oblastech v sousední Georgii. Od středy do dneška aerolinky v oblasti zrušily na 5000 letů, nyní už se ale v Miami a na dalších letištích na jihu Floridy letový provoz obnovuje. Energetické společnosti slíbily, že dodávky elektrické energie na Floridě budou téměř zcela obnoveny do neděle.

Podle amerického Národního střediska pro hurikány (NHC) nyní hurikán provází větry o síle asi 165 kilometrů za hodinu. K Jižní Karolíně by měl hurikán dorazit v sobotu ráno místního času (odpoledne SELČ), v sobotu večer místního času je očekáván u Severní Karolíny.

Pro Floridu, Georgii, Jižní i Severní Karolínu již americký prezident Barack Obama vyhlásil stav nouze, což umožňuje mimo jiné rychleji čerpat pomoc z federálních zdrojů.