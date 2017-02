Počet ohnisek ptačí chřipky se zvyšuje. Nově jsou na Pardubicku, v Moravskoslezkém kraji a středních Čechách

V Pardubickém kraji je potvrzena choroba v Ústí nad Orlicí, kde má chovatel zhruba 50 ptáků. Další ohniska jsou v Liberci v chovu s deseti kusy drůbeže, v Orlové v Moravskoslezském kraji, kde má chovatel 50 kusů, a ve středočeské Hlásné Třebáni a v Kostelci nad Labem. „Z celkového počtu osmi slepic jich uhynulo sedm a z celkového počtu 11 kachen uhynula jedna, zbytek ptáků byl v sobotu utracen,“ řekl o Kostelci Pejchal. V Třebáni má chovatel 50 kusů drůbeže, která se bude utrácet v pondělí.

V pondělí se také okolo ohnisek vytyčí ochranná a dozorová pásma, kde je zpřísněný veterinární dozor.

„Mimo to byla v průběhu víkendu potvrzena ptačí chřipka také u volně žijící volavky v Třeboni,“ dodal mluvčí.

V Orlové je druhé ohnisko ptačí chřipky v Moravskoslezském kraji. Usmrceno bude 50 kusů drůbeže. „V sobotu nám byl nahlášen úhyn čtyř kusů drůbeže, takže jsme tam odebrali vzorky a nechali je vyšetřit v Praze,“ uvedl Kaděrka. Nález byl pozitivní a dnes se provádí likvidace chovu za účasti hasičů. „Majitel bohužel nerespektoval naše požadavky ani nařízení Státní veterinární správy a všechno choval venku. Museli jsme požádat o pomoc hasičský záchranný sbor, protože je to takový polodivoký chov, ta drůbež není ani zvyklá chodit do nějakého prostoru kurníku, takže se to musí chytat všechno v areálu hospodářství,“ doplnil Kaděrka.

Po jednání s úřady bude v pondělí v okruhu ohniska stanoveno tříkilometrové ochranné pásmo a desetikilometrové dozorové pásmo. V ochranném pásmu je nutné sečíst ptáky v malochovech i komerčních chovech. Obce rovněž musí zajistit likvidaci uhynulé drůbeže a uhynulých volně žijících ptáků. Obce v dozorovém pásmu musí mít k dispozici soupis pouze komerčních chovatelů drůbeže.

Podle Kaděrky zatím nelze říci, zda jsou v okolí ohniska nějaké komerční velkochovy. Jasné to bude až během pondělí, kdy budou pásma vymezena.

Ve středních Čechách byla potvrzena další 2 ohniska ptačí chřipky, v Kostelci nad Labem a Hlásné Třebáni. O víkendu se objevilo v ČR 5 nových ohnisek.

Zhruba před měsícem veterináři potvrdili v Česku přibližně po desetiletí první ohnisko ptačí chřipky. Bylo na jižní Moravě, během několika dnů se tam objevila další. Od té doby vybili kolem 37.000 ptáků, nemoc je na většině území státu. Veterináři také například zakázali v celé ČR pořádat výstavy ptactva. Tato omezení stále trvají a vzhledem k tomu, že počet ohnisek se stále navyšuje, nepředpokládá se, že by byla během února zrušena.

Většina ohnisek je na jihu republiky, jak na Moravě, tak v Čechách. V jižních Čechách byly vybity dva větší chovy, v ostatních případech šlo o drobné chovy.