Počet rohingských uprchlíků z Barmy dosáhl v Bangladéši již 290 tisíc

Dháka OSN odhaduje, že k dnešnímu dni uteklo do z Barmy do Bangladéše 290 tisíc muslimských Rohingů, napsala agentura AP. Přidali se k dalším 100 tisíc uprchlíků, kteří přes násilím v převážně buddhistické Barmě utekli už dříve. Uprchlické tábory a nemocnice praskají ve švech. Běženci si si staví improvizovaná přístřeší, kde se dá. Propukají bitky o jídlo a vodu.

„Přichází čím dál více lidí,“ uvedla mluvčí Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) Vivien Tanová. Uprchlické tábory jsou „víc než plné“ a nově příchozí si budují přístřešky podél cest a na jakémkoli volném kousku půdy. Dodává, že v humanitární pracovníci táborech dělají, co mohou, ale situace není snadná - den co den přicházejí další lidé, které není kam uložit. OSN požádala bangladéšské úřady, aby poskytly místo, kde by šel zbudovat další uprchlický tábor.



U výdejního místa potravin udržují dobrovolnice pořádek bambusovými holemi, s jejichž pomocí nahání lidi zpět do řady. Ve frontě omdlívá 40letý muž zesláblý hladem, ostatní se mu bezúspěšně snaží pomoci na nohy. „Všichni mají hlad. Čekají na jídlo už celé hodiny,“ řekl AP humanitární pracovník, který si přeje zůstat v anonymitě. Další dodává, že „zásoby docházejí“, nikdo nečekal s uprchlickou vlnou takového rozsahu. Davy běženců se už nedají zvládat a humanitární organizace zvažují, že požádají o asistenci policii.



Čím dál více Rohingů připlouvá do Bangladéše na lodi - někteří přes po monzunech vzedmutou hraniční řeku Naf, další přes nejisté vody Bengálského zálivu. Jen v sobotu připlulo k břehům města Cox’s Bázár přes moře na 300 lodí, informovala Mezinárodní organizace pro migraci.

Situace není snadná ani na druhé straně hranice v Barmě. OSN zde přestala operovat, protože ji barmská vláda organizaci obvinila z napomáhání povstaleckým Rohingům. Nejsou zde vítány ani další humanitární organizace. S oficiálním souhlasem zde působí jen Červený kříž. Humanitární pracovníci se obávají, že mnoho Rohingů se zde potýká s nedostatkem jídla už od poloviny července, kdy zde bylo zamezeno působení Světového programu pro výživu.

Exodus Rohingů odstartoval útok rohingských povstalců na pozice vládních bezpečnostních složek v Arakanském státě na severu Barmy, k němuž došlo 25. srpna. Následné tažení vojska proti Rohingům označuje barmská vláda za boj s „teroristy“, zatímco mezinárodní komunita jej odsuzuje. Násilnosti v Arakanském státě si podle zvláštní vyslankyně OSN zřejmě vyžádaly přes 1000 obětí, převážně z řad muslimských Rohingů.

Muslimští Rohingové čelí v převážně buddhistické Barmě dlouhodobě diskriminaci. Barmské úřady je považují za přistěhovalce z Bangladéše, kteří do země přišli většinou v dobách britské koloniální nadvlády a v Barmě jsou nelegálně.