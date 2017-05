Nové logo jsem neviděl, vdávám dceru, vysvětluje Čunek. Vládní krize je prý divadlo

„Byl jsem asi první, kdo řekl, že to je jen divadlo a předvolební hra. A trvám na tom, že to tak je,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz vedle Bělobrádka nejvýraznější člen strany Čunek. Už přespříští víkend se na sjezdu lidovců přitom může předsedovi v boji o nejvyšší stranický post postavit.

Lidovky.cz: Myslíte si, že vláda na stávajícím stranickém půdorysu dokončí řádné volební období?

Myslím si, že to bude tak, jak si vyhodnotí pan premiér Sobotka, že je to pro něj s ohledem na blížící se volby nejvýhodnější.

Lidovky.cz: Co to znamená?

Pro kraje, pro obce a pro občany by bylo nejlépe, aby vláda dosloužila tak, jak byla. Protože vždycky s sebou stabilita přinese alespoň nějaká rozhodnutí. Ale když se vláda hádá, tak rozhodnutí nebudou žádná. Vše teď beru tak, že do voleb je půl roku. Takže všechno, co se teď děje, není o spravedlnosti, principech či morálce, ale jenom o volbách. Všem jde o to nastínit situaci tak, aby si jednotliví aktéři nahnuli voliče na svou stranu.

Lidovky.cz: Jinými slovy, stejně jako třeba bývalý prezident Václav Klaus považujete stávající vládní krizi za standardní politický boj, je to tak?

Když se podíváte na mé výroky z chvíle, kdy to začalo, tak jsem byl asi první, kdo řekl, že to je je jen divadlo a předvolební hra. A trvám na tom, že to tak je.

Lidovky.cz: Rozbuškou celé krize se přitom stala snaha premiéra odvolat ministra financí Andreje Babiše kvůli jeho problémům s dluhopisy, nejasným původem peněz na nákup Agrofertu či vážným podezřením na ovlivňování obsahu jeho deníku. Podle vás to nestačí na to, aby Babiš odešel z vlády?

Mám za to, že z vlády má odejít proto, že to rozhodl premiér. Je to jeho ústavní právo. Ale věci kolem Andreje Babiše byly známé dávno předtím. Problémy Andreje Babiše vznikly už při sestavení vlády. Nechť se vyšetří, jak to je. Nicméně nelze věřit, že to nikdo nevěděl a že náhodně před volbami je to potřeba řešit z důvodu nějaké spravedlnosti. Řeší se to jen z důvodu politického boje.

Potřebujete ráno získat rychlý přehled? Objednejte si náš nový newsletter





Lidovky.cz: Takže kdybyste byl předsedou vlády vy, Babiše byste neodvolal?

Já o tom případu nic nevím. Já se k Andreji Babišovi mohu vyjádřit jen na základě toho, co se dočtu v novinách, a tomu pochopitelně nemůžu věřit. Ale jako premiér bych zvažoval, koho do vlády vzít, nebo nevzít. Stejně jako když jsem coby potenciální hejtman dával dohromady koalici, tak lidi, o kterých panovaly nepříznivé informace, jsem nevzal do rady. Řekl jsem jim, že mi musí nabídnout někoho jiného. Takže to znám, už jsem se podle toho choval. Samozřejmě se něco může stát, ale především je potřeba to řešit v pravý čas. A to byl čas sestavování vlády, teď už je to jen předvolební tahanice.

Lidovky.cz: Chápu. Výrazným hráčem vládní krize je prezident Zeman, který má návrh na odvolání Babiše na stole už čtrnáct dní a stále otálí. Postupuje podle vás správně?

Já si myslím, že ne. Ústava hovoří jasně. A ať už je pravda na straně kohokoliv, tak ústava o pravdě nemluví. Jistě, pan prezident nemusí nikoho odvolávat z minuty na minutu. Ale když se vrátil z Číny, tak ať už je to dobře, nebo špatně, spravedlivé, nebo nespravedlivé, má to udělat a odvolat.

‚Odpůrce spojení se starosty nejsem’

Lidovky.cz: Jakoby stranou krize stojí KDU-ČSL, jak hodnotíte její počínání?

Jsme součástí vlády, nicméně tyto předvolební spory se nás netýkají. Čím větší odstup si mí kolegové od toho případu zachovají, tím lépe.

Lidovky.cz: Předseda lidovců Pavel Bělobrádek se na rozdíl od premiéra Sobotky či ministra Babiše zdržuje ostrých komentářů, vyjadřuje se rozvážně a celkově působí klidně. Takže to kvitujete?

Myslím, že tak je to správně. My jsme ten spor nevyvolali.

Lidovky.cz: Myslíte si, že svým zdrženlivým postupem mohou lidovci na krizi vydělat?

To nevím. Ale to je právě to, všichni se jako první ptají, jak na tom vydělat. Nebo jak to udělat s volbami a podle toho se chováme. Podle toho je také vládní krize a podobně. Lidé ale to divadlo poznají. Proto bychom se měli ptát, co je nejlepší pro mou práci, co by měla dělat vláda. To si myslím, že lidé ocení.

Lidovky.cz: Jinými slovy by tedy vaši kolegové neměli nijak taktizovat a kalkulovat?

Ne. Mají se chovat standardně a pracovat na svých ministerských postech.

Lidovky.cz: Vaše strana tento týden představila společné logo se Starosty a nezávislými, s nimiž půjdete do voleb. Co na něj říkáte?

Já jsem ho neviděl, takže se mě na to neptejte.

Lidovky.cz: Vždyť je to vaše společné logo, skutečně jste ho neviděl?

Celé dny jsem v úřadě, máme toho hodně, takže jsem ho opravdu neviděl. Navíc v sobotu se mi vdává dcera, takže mám trošku jiné starosti. Když už tedy večer přijedu domů, většinou řeším rodinné záležitosti.



Lidovky.cz: Definitivní spolupráci se Starosty a nezávislými musí stvrdit ještě KDU-ČSL na sjezdu, který se bude konat poslední víkend v květnu. Vy přitom nepatříte mezi příznivce tohoto spojení, je to tak?

Já myslím, že to je chybná interpretace.

Lidovky.cz: Jaká je tedy správná interpretace?

Všem říkám, že jsem pro, ale důležité je, jak se toto spojení prezentuje lidem a jak bude probíhat předvolební představení tohoto spojení. Na tom záleží. Ale před sjezdem se k této záležitosti nebudu vyjadřovat.

Lidovky.cz: Takže mi neřeknete, jak by spojení lidovců a starostů mělo navenek vypadat?

Teď už je tak blízko před sjezdem, že ne.

Lidovky.cz: Zeptám se jinak. Co budete kolegům před hlasováním o tomto spojení doporučovat?

To také souvisí s tím, že se k tomu nebudu vyjadřovat.

Čunek do Sněmovny asi kandidovat nebude

Lidovky.cz: Dlouho se také spekuluje o tom, že budete chtít na sjezdu kandidovat na post předsedy. Vy sám jste to nevyloučil. Už jste se rozhodl?

Na to momentálně není žádná odpověď. Já jsem se rozhodl, že o tom nebudu mluvit před sjezdem.

Starosta, senátor, předseda, ministr, hejtman Hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek (* 1959) prožívá bohatou politickou kariéru. Od ledna 2007 do ledna 2009 (s pětiměsíční pauzou) byl místopředsedou druhé vlády Mirka Topolánka a ministrem pro místní rozvoj.

Z kabinetu nakonec odešel kvůli napětí mezi ním a tehdejším ministrem financí a stranickým kolegou Miroslavem Kalouskem.

Úspěšný je obzvlášť v komunální politice, mezi roky 1998 až 2007 byl starostou Vsetína, na tento post se pak vrátil v roce 2014. Z funkce odešel letos v únoru, aby se mohl naplno věnovat nové funkci hejtmana Zlínského kraje.

Od roku 2006 je současně senátorem za Vsetín, v letech 2006 až 2009 byl předsedou KDU-ČSL. Nyní se spekuluje, že by se o předsednický post ucházel znovu.

Lidovky.cz: Proč ne?

Když něco nechci, tak to nechci.

Lidovky.cz: A řekl byste, že Pavel Bělobrádek je dobrým předsedou strany, který by ji měl vést do voleb?

Vzhledem k tomu, že to spadá do toho ranku, že se nebudu vyjadřovat k otázkám, které mají přímý dopad na sjezd, tak se odpověď nedozvíte.

Lidovky.cz: Přímý dopad na sjezd ale nemá to, zda byste chtěl kandidovat v podzimních sněmovních volbách. Uvažuje o tom, nebo s tím kvůli stávajícím funkcím hejtmana a senátora nepočítáte?

Ano, v tuto chvíli je to tím vyloučené.

Lidovky.cz: A zůstane to vyloučené až do podzimu?

Do podzimu se může změnit věcí, nemusím už být třeba hejtmanem. Tím nechci říct, že to připouštím. Zkrátka to není otázka, kterou bych teď řešil. Kromě toho kandidátky u nás jsou už uzavřené. Se svými rolemi senátora a hejtmana jsem politicky saturován.