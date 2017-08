Macron po jednání se Sobotkou a spol: Snažíme se najít kompromis

SALZBURK Evropská unie by mohla do října najít shodu na podobě směrnice o vysílání pracovníků. Na tiskové konferenci po společném jednání v Salcburku to ve středu řekli šéfové vlád Rakouska, Česka, Slovenska a francouzský prezident. Podle nich se další jednání expertů zaměří na dobu vysílání či stanovení odměny, ale také na oblast dopravy. V říjnu mají o směrnici jednat ministři zemí EU.

„Budeme se snažit do října najít kompromis tak, aby byla nalezena přijatelná podoba směrnice,“ řekl francouzský prezident Emmanuel Macron. Podle něj se politici shodli na principech - jednalo se o zkrácení doby vyslání do ciziny a spravedlivé odměňování.

Macron uvedl, že v příštích týdnech o parametrech předpisu budou jednat expertní týmy. Francouzský prezident i rakouský kancléř Christian Kern zmínili, že by se měla doba vysílání zkrátit ze dvou let na rok. „Budeme si ještě lámat hlavu s dopravním sektorem, kde mají Česko a Slovensko zvláštní stanovisko,“ řekl Kern.

Česká a slovenská strana by oblast dopravy ze směrnice chtěly vyloučit. Nová pravidla by se totiž dotkla řidičů. Sobotka před jednáním řekl, že země V4 chtějí dobré podmínky pro své dopravce. Podle Macrona by se odborníci měli dopracovat i k návrhu „spravedlivé odměny, aby byly zohledněny podmínky vysílacích zemí“, řekl Macron.

Podle českého premiéra Bohuslava Sobotky je směrnice tématem, které Evropskou unii rozděluje. „Není sporu o tom, že pokud jde o vysílané pracovníky, tak lidé si zaslouží stejnou mzdu za stejnou práci na stejném místě,“ uvedl Sobotka. Dodal, že se otevírá cesta k tomu, aby EU mohla dospět k dohodě.

Podle Sobotky vysílaní pracovníci představují ale jen malé procento evropských zaměstnanců. „Směrnice řeší určitý problém, ale musíme řešit podstatu, a to jsou obrovské rozdíly v různých částech EU. Je důležité pracovat na sbližování životní úrovně, může to znamenat odstranění rizik,“ řekl český premiér.

Také Slovensko má zájem podle předsedy své vlády Roberta Fica dospět do října k dohodě. Směrnice by se ale měla doplnit a „zohlednit sociální specifika“ jednotlivých zemí, uvedl Fico.

Lídři čtyř zemí se shodli na tom, že středeční jednání přineslo pokrok. „Naše jednání znamenají skutečný krok vpřed, skutečný pokrok směrem ke kompromisu v říjnu a jsem tomu rád,“ řekl Macron novinářům po schůzce.

Jednání Česka, Slovenska, Francie a Rakouska v Salcburku měla vést ke sblížení stanovisek ve sporu, kdy si staré členské země stěžují na údajný mzdový dumping při vysílání pracovníků z nových členských států EU, což ohrožuje pracovní místa v bohatších státech. Nové členské země se zase obávají zpřísnění pravidel, která by mohla ohrozit jejich firmy a dotknout se hlavně profesionálních řidičů v mezinárodní dopravě.