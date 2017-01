Podle Klause nemůže za migraci chaos na Blízkém východě, ale elity EU

Exprezident Václav Klaus oslavil 19. června v Praze na Štvanici své 75.... | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Masovou migraci do Evropy nezpůsobily konflikt na Blízkém východě a násilí páchané teroristickou skupinou Islámský stát (IS), ale může za ni politika evropských elit. V pořadu Partie na televizi Prima to řekl bývalý prezident Václav Klaus. Vyjádřil také přesvědčení, že Evropskou unii v příštích letech čekají zásadní změny, její rozpad ale neočekává.

„Je potřeba jasně přiznat, a bohužel naše vláda to pořád nedělá, že masová migrace do Evropy je důsledkem nikoli IS, nikoli chaosu na Blízkém východě a v severní Evropě, ale je důsledkem politiky evropských elit a pseudoelit,“ řekl Klaus. Prohlásil také, že politika Spojených států a části EU přispěla k rozvrácení tohoto regionu.

Klaus považuje za samozřejmé, že mezi migranty jsou i lidé, kteří chtějí v Evropě páchat teroristické útoky. „Migrace je zdrojem teroristických útoků zde v Evropě, to je věc pro mě jasná. Jestli Evropa konečně nezmoudří a neudělá nějakou změnu, tak to s námi dopadne špatně,“ řekl. Bývalý prezident také prohlásil, že v celé EU vnímá nespokojenost se současnou podobou evropské integrace. Projevilo se to podle něj loňským rozhodnutím Británie unii opustit a tlak na změny bude pokračovat. „Budou zásadní protesty a budou zesilovat ty protesty, aby se změnilo to či ono v Evropské unii,“ řekl. Opakování brexitu v jiné evropské zemi ale neočekává, i proto, že vztah Británie k EU byl vždy jiný než u ostatních států. Nemyslí si proto, že by se unie v blízké budoucnosti rozpadla, přesto ale podle něj změny přijdou. „Já očekávám, že Evropa se bude zásadně měnit a to bude určitě k lepšímu,“ řekl.