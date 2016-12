Podle Porošenka si válka v Donbasu vyžádala 10 000 mrtvých

„Celkový počet obětí dosáhl 10 000. Rusko připravilo o život nejen více než 2500 našich vojáků z ozbrojených sil a dalších složek, které brání zemi a dělají to velice profesionálně, ale také 7500 civilistů na Ukrajině,“ řekl Porošenko během vyznamenávání obránců vlasti při příležitosti armádního svátku.



Bilance není konečná. Podle listu Ukrajinska pravda, odvolávajícího se na údaje z ukrajinského ministerstva obrany, byl mezitím na východě země další voják zabit v boji a další raněn.

Podle prezidenta se v současnosti ve vojenských nemocnicích léčí 125 zraněných vojáků. S některými se šéf státu setkal v ústřední vojenské nemocnici v Kyjevě.

Porošenko zdůraznil, že veškerá vina za smrt a zranění Ukrajinců spočívá na ruském vedení. „Tento smrtelný hřích tíží duše nejvyššího vojenského a politického vedení Ruské federace, které se snaží obnovit impérium a pohrdá životy a osudy lidí,“ zdůraznil.

Náčelník generálního štábu ukrajinské armády Viktor Muženko dříve v jednom interview uvedl, že v Donbasu padlo celkem 3064 ukrajinských bojovníků, z čehož 2636 byli vojáci a z nich 2148 padlo v boji.

Jakkoli Kyjev a Západ obviňují Rusko z vojenské podpory separatistů, Moskva jakékoli zapojení do ukrajinského konfliktu popírá, nejvýše připustila účast ruských „dobrovolníků“ na straně separatistů.

Nyní se podle Porošenka na „dočasně okupovaných ukrajinských územích nachází okolo 700 ruských tanků, 1200 ruských obrněných vozidel, více než tisícovka ruských dělostřeleckých zbraní a více než 300 raketometů“. Tak mohutné síly „na jedné straně svědčí, že se nás bojí“, ale „na druhé straně to svědčí, že kdykoli se na nás může vrhnout nejen toto všechno, ale i to, co je soustředěno u ukrajinsko-ruských hranic“.

Porošenko v této souvislosti vyzval k dalšímu zvyšování bojeschopnosti ukrajinských ozbrojených sil v příštím roce. Oznámil také uzavření více než 40 kontraktů na dodávky různých obranných prostředků za celkem 1,5 miliardy dolarů (asi 38 miliard Kč). Upřesnil, že jde o obrněná vozidla, pozorovací přístroje, spojovací prostředky, radary a další.