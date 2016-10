Podle většiny Čechů by měl Zeman dát Bradymu vyznamenání. Více lidí věří Hermanovi

Jiří Brady se 23. října po příletu do Prahy setkal s novináři. | foto: MAFRA

Většina Čechů se domnívá, že by měl prezident Miloš Zeman udělit státní vyznamenání pamětníkovi holokaustu Jiřímu Bradymu. Ukázaly to výsledky bleskového průzkumu, který pro Český rozhlas zpracovala společnost Median. Podle průzkumu také v celé kauze věří víc lidí ministru kultury Danielu Hermanovi (KDU-ČSL) než Zemanovi. Podle Hermana Zeman pohrozil, že Bradyho vyškrtne ze seznamu oceněných, pokud se ministr setká s dalajlamou. Hrad to odmítá.

V průzkumu vyjádřilo 54 procent dotázaných přesvědčení, že by Zeman měl Bradyho vyznamenat. Opačného názoru je 22 procent Čechů, čtvrtina lidí nemá na kauzu názor. K vyznamenání Bradyho se přiklánějí voliči všech hlavních politických stran s výjimkou KSČM. Brady se vyznamenání dočká. Ocenění dostane od Sněmovny i premiéra Pro 31 procent dotázaných je v celé kauze věrohodnější tvrzení Hermana, 13 procent se přiklání k verzi Hradu. Největší skupinu, 39 procent dotázaných, ale tvoří lidé, kteří nejsou zastánci žádné ze stran sporu. Podle Medianu to ukazuje na neprůhlednost aféry. Češi podle průzkumu také nesouhlasí se společným vyjádřením prezidenta, premiéra Bohuslava sobotky (ČSSD) a předsedů obou komor parlamentu, které ústavní činitelé přijali po schůzce Hermana s dalajlamou a v němž ujistili Peking, že zastávají politiku jednotné Číny. Kladně se k vyjádření staví 22 procent lidí, odmítá ho 67 procent. S prohlášením ústavních činitelů nesouhlasí i tři z pěti voličů ČSSD a odmítá ho i 48 procent lidí, kteří v roce 2013 volili Zemana. Podle 64 procent dotázaných by dalajlamu při jeho případné příští návštěvě měl přijmout některý z nejvyšších českých ústavních činitelů. Odmítavě se k tomu staví 23 procent Čechů.