Pral se s proudem, chtěl nazpátek. Symbolem povodní 2002 se stal prohraný boj lachtana Gastona

PRAHA Rozbouřená Vltava, kterou 14. srpna 2002 protékalo 5160 metrů krychlových vody za sekundu, unášela lachtana Gastona pryč od zoologické zahrady. Po několika dnech boje o život s proudem řek Vltavy a Labe a více než 300 uplavaných kilometrech se ho podařilo německým záchranářům odchytit. Svůj výlet však nepřežil. Společně s ním zemřelo na následky povodní dalších 134 zvířat. Záplavy způsobily škody za 230 milionů.

Příběh lachtana Gastona zná každý Čech, který prožil povodně v roce 2002. Jeho nechtěnou cestu do Německa sledovali na televizních obrazovkách a každý den doufali, že se záchranářům podaří jej vylovit...

Lachtani se v pražské zoo dlouho drželi pohromadě na místě výběhu i poté, co zahradu zaplavila řeka. Rozehnala je až utržená divácká tribuna. Snažili se chvíli dát dohromady a najít svůj výběh, ale neúspěšně. Lachtaní samec Gaston se zdržoval ve sloním výběhu, druhý den jej však začal unášet proud mimo areál zoo.

Naděje na jeho záchranu svitla po více než sto kilometrech od pražské zoologické zahrady. Záchranářům v Ústí nad Labem se podařilo lachtana nakrmit. Vylovit ho z vody však nedokázali.

„Tady před Ústím jsme ho viděli, takže jsme vyjeli na lodi a de facto až k Pirně jsme se točili kolem něj. Krmili jsme ho a dávali jsme pozor, kam plave, nebo kam je spíš unášen. On nechtěl nikam plavat, neustále se pral s proudem a chtěl nazpátek. Pak už byl tak vyčerpaný, že usínal a my jsme okolo něj plavali,“ uvedl tehdy pro Český rozhlas ošetřovatel lachtanů z ústecké zoo Vít Starecký.

Záběr na záchranáře a Gastona v labském kaňonu.

„Tam ani nebyla myšlenka, že bychom ho vylovili. To nešlo z toho důvodu, že jeho přirozeným prostředím je voda a jako co ním? Dostat ho na malý člun kam se vejdou tři lidi? Třistakilové zvíře? To je ptákovina. A chytit ho do sítě se nedalo. Nám šlo o to ho jen hlídat,“ vysvětlil Starecký.

Gastonovi se podařilo dostat se na břeh až v německém městě Lutherstadt-Wittenberg. Vyčerpaný lachtan následně zemřel při převozu do Prahy. Pozdější pitva ukázala, že zemřel na infekci plic v kombinaci s vyčerpáním organismu.

„Laboratorním vyšetřením byla zjištěna drobná povrchová zhmoždění těla, počínající bakteriální infekce plic a známky celkového vyčerpání a hladovění ,“ uvedl tehdejší mluvčí pražské zoo Vít Kuhl. Těžší poranění podle něj odborníci nenašli.

Až zde se podařilo lachtana Gastona dostat z vody.

Během zaplavení zoo se však v řece ocitlo se společně s Gastonem několik dalších lachtanů, kteří byli postupně odchytáváni a převáženi zpět do Troji. Například samici lachtana Julinku odchytili ošetřovatelé u mostu v Kralupech nad Vltavou. Chvíli poté, co Julinku vytáhli, jim však před očima uplavala další samice. Tu následně našli obyvatelé Dolních Beřkovic na Mělnicku v zámeckém parku a na rozdíl od Gastona se ji podařilo odvézt zpět do zoo v pořádku.

Gastonův památník v pražské zoo.

Ačkoliv zemřelo v pražské zoologické zahradě 16 savců a přes sto ptáků, ošetřovatelům se podařilo více než tisíc zvířat zachránit, i přestože byla evakuace zvířat logisticky velmi náročná.

„Voda se blížila tak, že mohla zaplavit i pavilon goril a pavilon slonů a hrochů, a tak jsme museli gorily z povodňové věže evakuovat,“ uvedl tehdejší ředitel zoo Petr Fejk. Uspané gorily pak odváželi na raftech a ležely zcela volně. Kdyby se však probudily, mohly ublížit jak dobrovolníkům, kteří je odváželi, tak i samy sobě.

Ačkoliv byla záchrana naprosté většiny zvířat úspěchem, objevila se i kritika, že mohli zachránit více zvířat. „Tyto hlasy nám však pomohly, protože vyvolaly ohromnou vlnu obhajoby ze strany veřejnosti. Lidé nám začali pomáhat, posílali peníze na povodňové konto, chodili pomáhat s odstraňováním povodňových škod,“ uvedl pro iDnes.cz v roce 2012 Fejk.

15 let poté

Po nešťastném úmrtí zvířat v roce 2002 se rozhodli představitelé zoologické zahrady připravit podrobné záchranné plány či připravila speciální evakuační boxy pro zvířata.

„Především ta obtížně evakuovatelná zvířata jsou z větší části přesunuta do horní části zoo. Jsou to zejména tedy sloni a hroši. Přemístit plánujeme i gorily. To je tedy první věc, druhá věc je, že spodek areálu se přizpůsobil tomu, aby škody způsobené povodní, byly co nejnižší, třeba tím, jaké jsou použité materiály,“ uvedl pro Lidovky.cz ředitel zoologické zahrady Miroslav Bobek.

Letecký záběr na zatopenou zoologickou zahradu.

Zároveň však dodal, že zabezpečení před záplavami je stále koncipované pouze na dvacetiletou vodu a je potřeba nového koncepčního řešení. „Máme však připravený evakuační plán a jsme připraveni zvířata přepravovat pryč, což se koneckonců ukázalo při povodních v roce 2013, kdy rozsah škod byl značně menší, prakticky žádná zvířata nezahynula.“

Letos na 15. srpna připravuje pražská zoologická zahrada speciální prohlídky, během kterých budou průvodci návštěvníkům připomínat, jak probíhalo zatopení a renovace zahrady. Prohlídky začnou v 10 a 14 hodin.