Podmínka za konopné recepty. Mein Kampf vydělává lépe, říká o rozsudku knihkupec

Lidovky.cz: Neuspěl jste s ústavní stížností proti podmínce uložené za vydání dvou verzí knihy Recepty z konopí. Podle pravomocného verdiktu jste se dopustil šíření toxikomanie. Jak tento rozsudek vnímáte?

Na usnesení Ústavního soudu se dívám stejně jako na jednotlivé rozsudky. Co se týče jednotlivých stání, tak mi připadalo, jako bych zbytečnými věcmi zatěžoval současné soudnictví, které se chová jak za starého režimu. Žádný posun zde nevidím. Možná že je posun v platech soudních vykonavatelů, ale určitě není v náhledu na jednotlivé případy a jejich řešení. Ono na mém případu dělalo několik právníků, včetně konzultací s právníkem Tomášem Sokolem, a stejně žádný výsledek.

Lidovky.cz: Jak to myslíte?

Ono je to v tom, že zákon o šíření toxikomanie je trochu nedokonalý, a je jedno, jestli marihuanu pěstujete, nebo o ní vydáte knihu. Zkrátka je to náš špatný zákon. Všude v zahraničí je vydávání publikací s touto tématikou zahrnováno jako odborná literatura, zde je to bráno jako šíření toxikomanie. Myslím si, že kdyby stát měl z marihuany tolik jako z alkoholu, tak s knihou nebude mít problém. Otázkou zůstává, co je horší, jestli alkohol, nebo marihuana. Odborný odhadce, který byl u soudu, na otázku marihuany sdělil, že po požití ještě nikdo nezemřel, zato po alkoholu tisíce lidí ročně. Rozsudek tedy beru jako špatný.

Šéf knihkupectví Naše vojsko Emerich Drtina

Lidovky.cz: Kniha prý radí, jak co nejvíce zvýšit omamný účinek pokrmů a nápojů. O marihuaně se v ní píše mimo jiné jako o „budiči smíchu“. Je tomu skutečně tak?

Já si myslím, že kniha jen radí, jak co připravovat správně, ale určitě nepodněcuje šíření omamných látek, to je jen dojem soudu, který jistě knihu ani nečetl. Spíše mi připadlo při jednání na Městském soudu Praha 5, že je obtěžujeme. Paní (v senátu) evidentně spěchala na oběd a na argument, že těchto knih seženete v knihkupectví a na internetu stovky, zaznělo: „Tak vás někdo za knihu udal, ty ostatní ne“. To je prostě zákon naší republiky. A to jsme k soudu přinesli dvě tašky takových publikací.

Lidovky.cz: Účelem použitého paragrafu v trestním zákoníku je podle ústavních soudců to, aby se ve společnosti nešířilo zneužívání omamných a psychotropních látek. „Ústavní soud nemůže poskytovat ochranu ‚rebelii‘,“ stojí v usnesení. Je to dle vás správný argument?

To je argument současnosti, když je zákon nedokonalý. Uspějí dnes zákony na zákaz kouření, tak proč neudělá stát zákon na marihuanu? Pokud by to byl dobrý zákon, tak by stát z prodeje a pěstování měl peníze jako z tabáku. Třeba k tomu v budoucnu dospějí.

Lidovky.cz: Co pro vás tento rozsudek znamená v praxi?

Pro mne rozsudek již nic neznamená, neboť již je po podmíněném trestu a vše je vymazáno. Jen nemohu vydávat další publikace s touto tématikou, neboť mi advokátní kancelář Sokola nedoporučila další publikace vydávat z důvodu další podmínky. Tak aspoň budeme dotiskovat publikaci starou. To můžeme donekonečna. A to je právě ten paradox. Prodej není zakázaný, jen jsem dostal podmínku. Stejně si trochu myslím, že se mi někdo pomstil.

Potřebujete ráno získat rychlý přehled? Objednejte si náš nový newsletter





Lidovky.cz: Recepty z konopí jsou nadále v prodeji. Jaký je o ně zájem?

Recepty z konopí jsou stále v prodeji, to potvrzuji, a když tuto kauzu vyprávím právníkům i policistům, tak nechápou. Buď zákaz a rozsudek, a nebo to není problém. Ale zde vidíte naše soudy, jak jsou „dokonalé“. Alespoň mohu na knize vydělávat, je to k smíchu. Zájem je o knihu stále velký, prodeje jsou v desítkách tisíc a stále se prodává a dotiskuje, zrovna dnes jsme domluvili prodej čtyř tisíc kusů. Jen je škoda, že kniha se prodává jen za 69 korun, tak je z toho malý zisk, ale při těch tisících si nestěžuji. Lepší peníze jsou z Mein Kampfu, nebo z mých oblíbených hrnečků a triček s předními funkcionáři historie.



Lidovky.cz: Vnímáte jej tedy jako omezování svobody?

Asi to trochu omezování je, v Americe se knihy vydávají v pohodě, a nikdo je nesoudí a neomezuje. Mají lepší zákony?

Lidovky.cz: Mnohé úryvky z knihy jsou podle vás projevem humoru a nadsázky. Jak to myslíte? V čem přesně se to projevuje?

Já celou knihu nečetl, tak Vám to nemohu říci.

Lidovky.cz: Recepty prý mohou ve čtenáři vzbudit, alespoň podle rozsudku, touhu některou z konopných drog vyzkoušet, popřípadě u zkušeného uživatele dále experimentovat s ovlivňováním vědomí prostřednictvím drogy, aniž by bylo nutné čtenáře výslovně k užití drogy nabádat či ji explicitně vychvalovat. Lze to podle vás takto vnímat?

Já si myslím, že je to každého osobní věc, jak ke konopí přistupuje. Já osobně nikdy konopí neužil, tak nemohu posoudit. I když mohu říci, že když jsem nyní v kauze hrnků a triček (Jak nedávno informoval server Lidovky.cz, policie stále řeší, zda se knihkupectví Naše vojsko prodejem předmětů s podobiznami nacistů zodpovědných za hrůzy minulého století nedopouští protiprávního jednání - pozn. red.) komunikoval s jedním nejmenovaným redaktorem, který konopí miluje, tak jsem si říkal, že jsem o nic nepřišel, a že by to mělo být na předpis, stejně jako léky.

Lidovky.cz: Hodláte podniknout nějaké další kroky?

Co podnikat proti špatnému zákonu? Možná udělat další dotisk, ať ještě něco prodáme a vyděláme.