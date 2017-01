Vazba kmotra Ježka z kauzy ROP: místo tři měsíců v ní může nově strávit tři roky

„Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v neveřejném zasedání tak, že obviněný se bere do vazby z důvodů obavy z ovlivňování svědků a nově také z obavy, že by mohl uprchnout nebo se skrývat,“ potvrdila serveru Lidovky.cz mluvčí Krajského soudu v Ústí nad Labem Marcela Trejbalová.

Podnikatele Ježka zastupuje známý chomutovský advokát Michael Kis.

Ježka posadil do vazby okresní soudce Martin Majchrák, rozhodl o tom v noci z 13. na 14. prosince během mimořádně dlouhého, čtyřhodinového jednání. „Motivace obviněného zabránit řádnému objasnění stíhané trestné činnosti je nepochybně mimořádně vysoká, nepochybně intenzivní by tudíž byl i zájem obviněného ovlivňovat výpovědi svědků či spoluobviněných,“ uvedl soudce v usnesení, jež má server Lidovky.cz k dispozici.

Podnikatel ani žalobce však jeho rozhodnutí nepřijali. Zatímco Ježek nesouhlasil s vazbou vůbec, státnímu zástupci cela kvůli ovlivňování svědků nestačila. Podle něj totiž hrozilo, že Ježek bude chtít před vyšetřovateli utéct za hranice. Oba si tak podali stížnost, kterou předminulý týden vyřizoval ústecký krajský soud. Server Lidovky.cz o setrvání Ježka ve vazbě tehdy informoval, ale nyní se mu podařilo zjistit podrobnosti.

Vazba pro Ježka? Místo 90 dní klidně až tři roky

Zatímco stížnost podnikatele shodil krajský soud ze stolu, státnímu zástupci vyšel vstříc. V praxi to znamená, že Ježek si za mřížemi může posedět mnohem déle. Vazba kvůli ovlivňování svědků nesmí být ze zákona delší než 90 dní, pro obavu z útěku lze však pachatele nechat ve vazební cele až tři roky. A je čistě na zvážení soudu, jestli už důvody k úprku pominuly. Projednávat by je měl každé tři měsíce.

V kauze je přes sto svědků Vzhledem k mimořádně složité povaze případu a jeho rozsahu chce dozorující žalobce Tomáš Minx z Vrchního státního zastupitelství v Praze vyslechnout výjimečný počet svědků, podle jeho návrhu jich má být 128. „U některých bude muset být zopakován jejich výslech v reakci na nově zjištěné skutečnosti ,“ stojí ve vazebním usnesení Daniel Ježka. Žalobce přitom počítá s tím, že počet svědků ještě naroste. Podle informací serveru Lidovky.cz výslechy postupují velmi pomalu, kriminalisté dosud vyslechli jen zlomek svědků.

„Krajský soud, na rozdíl od soudu prvního stupně, u obviněného současně shledal důvod vazby útěkové. Vedl ho k tomu fakt, že obviněný má dostatečné majetkové zázemí včetně osobních kontaktů v zahraničí,“ vysvětlila serveru Lidovky.cz mluvčí Trejbalová. Mohl by se prý také skrývat před vysokým trestem, podnikateli v případě uznání viny hrozí až 12 let vězení.

Ježek má zázemí v USA i Chorvatsku. Ve Spojených státech vlastní majetek jeho syn, sám Ježek tam navíc rozvíjel byznys s jiným bývalým členem ODS Alexandrem Novákem. Ten podle kriminalistů představuje druhou hlavu skupiny, která měla zmanipulovat přidělování dotací tak, aby peníze skončily ve spřátelených kruzích. Škoda je podle policie 13,9 miliardy korun. Nováka dosud vyšetřovatelé neobvinili, protože je, shodou okolností, v USA.

Ježek podnikal v USA s Novákem, jeho žena má navíc vilu v Chorvatsku

„Přiznal, že má poměrně úzký vztah s obviněným Alexandrem Novákem, kterého i opakovaně navštívil v USA. Vlastní společně několik nemovitostí, společně rovněž podnikali a to i na území USA. Celkově tam byl určitě desetkrát,“ píše se o Ježkovi v původním vazebním usnesení, na které dříve upozornil i Český rozhlas. Jenže nejsou to jen Spojené státy, kde by se mohl Ježek „ztratit“. Jeho žena totiž vlastní vilu v Chorvatsku, kam se celá rodina jezdí pravidelně rekreovat.

Podnikatele drží ve vazební věznici v Teplicích, jeho právní zástupce Michael Kis reagoval na rozhodnutí krajského soudu smířeně. Podnikatel přitom slíbil, že nikam utíkat nebude. Marně. „Odvolací soud zkrátka našel jiné důvody,“ sdělil serveru Lidovky.cz Kis. Nicméně se svým klientem zváží, jestli není na místě podat ústavní stížnost. „Budu se s ním o tom bavit, rozhodnout si to ale bude muset sám,“ dodal.

Novák s Ježkem údajně řídili skupinu, jejíž jádro vedle nich samých tvořila pětice nejsilnějších politiků Ústeckého a Karlovarského kraje v čele s hejtmankou Janou Vaňhovou. Zájmové projekty byly označeny na seznamech tečkou, díky tomu pak získaly maximální počet hodnocení a řídící výbor ROP Severozápad jim následně peníze odklepl. Program měl takto fungovat v letech 2008 až 2011, účelovým hodnocením prošlo na 530 projektů.

Na pokyn Ježka se měnili ředitelé ROP, tvrdí policie

Ježkova pozice ve skupině byla mimořádně silná, měl například rozhodovat i o personálním složení dotačního úřadu Severozápad. Na jeho pokyn se například údajně měnili ředitelé. „Byl osobou, která reálně vykonávala personální vliv, kdy například rozhodl o odvolání Petra Vráblíka z pozice ředitele Úřadu Regionální rady Severozápad a jeho nahrazení Petrem Kušnierzem,“ stojí v soudním usnesení.

Právě Kušnierz je nyní korunním svědkem, na jehož výpovědích vyšetřování skupiny do značné míry stojí. Podle usnesení Kušnierz na policii mezi únorem až zářím 2016 vypovídal celkem čtrnáctkrát, kdy přesně popsal praktiky skupiny. „Veškeré výpovědi jsou konzistentní,“ píše se v usnesení. Sám Ježek přitom měl na Kušnierze tlačit, aby své výpovědi stáhnul. Nakonec na něj podal trestní oznámení kvůli vydírání, jenže policie ho odložila.

Ježka kriminalisté vyšetřují kvůli šesti trestným činům, z nichž nejzávažnější jsou poškození finančních zájmů Evropské unie, účast na zločinecké skupině a organizátorství zneužití pravomoci úřední osoby. On sám vinu odmítá. „Obviněný uvedl, že skutečnosti popsané v usnesení o zahájení trestního stíhání se nezakládají na pravdě,“ uvádí se v usnesení soudu. Ježkovi policie obstavila majetek ve výši 6 milionů korun, podnikatel pak soudu přiznal příjmy ve výši 50 tisíc čistého měsíčně.