BRNO Městský soud v Brně poslal v neděli obžalovaného podnikatele Sharama Abdullaha Zadeha opět do vazby. Řekl to mediální konzultant Zadeha Jan Jetmar. Policie podnikatele už v sobotu obvinila, že se měl podílet na ovlivňování svědka. Do vazby poslal Zadeha na základě návrhu žalobce brněnský městský soud.

Se Zadehem bylo obviněno ještě dalších pět lidí, ačkoliv mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej přímou souvislost nepotvrdil. Zadeh je již obžalovaný z daňových úniků. Na svobodu se dostal díky kauci 150 milionů korun, kterou složil na začátku roku. „Rozhodnutí soudu nechápeme. Můj klient ho bere tak, že jde o účelovou snahu ho psychicky zlomit. Okamžitě jsme proti tomu podali stížnost a budeme doufat, že nadřízený soud uzná absurdnost tohoto rozhodnutí,“ řekla Zadehova advokátka Alena Kojzarová. Doplnila, že soudce vzal jejího klienta do vazby z obavy o útěk, dále z obavy, že bude ovlivňovat svědky a také z obavy, že bude pokračovat v trestné činnosti.

Podle obžaloby šidil Zadeh a jeho 14 společníků stát při dovozu pohonných hmot do Česka, celková škoda činí 2,5 miliardy korun. Íránci s českým občanstvím hrozí mu až 13 let vězení. Podnikatel vinu popírá. Tvrdí, že kauza má jen vytvořit u veřejnosti iluzi boje proti daňovým únikům, přičemž skuteční pachatelé spravedlnosti unikají. Aby se Zadeh dostal z vazby, musel složit rekordní kauci 150 milionů korun. Bezprostředně po jeho propuštění počátkem února po složení této kauce Zadeha zadržela policie kvůli jinému stíhání v Íránu. V policejní cele strávil Zadeh další tři dny. Policie obvinila Zadeha z ovlivňování svědka. Zároveň je souzený za daňové podvody Případu se podle advokátky Kojzarové věnuje brněnská pobočka Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, konkrétně státní zástupce Michal Galát. Galát v sobotu řekl, že se k případu vyjadřovat nebude a odkázal na tiskovou zprávu zastupitelství. Policie Zadeha znovu zadržela v pátek v Praze, po celý den u něj detektivové z hradecké expozitury NCOZ prováděli domovní prohlídku. Ve večerních hodinách ho policisté poté převezli do Brna k výslechu. „Pan Zadeh byl formálně obviněn, byť je obvinění nesmyslné. V podstatě jde o reakci na trestní oznámení, která podal,“ řekl k tomu Zadehův mediální konzultant Jan Jetmar. Doplnil, že Zadeh je obviněný z podílení se na ovlivňování svědka, o kterém sám od roku 2014 tvrdí, že je nevěrohodný a měl být obviněný v jeho procesu. Zadeh podal několik trestních oznámení jak na státní zástupce, tak na soudce Aleše Novotného. Iránce Zadeha, jenž je souzen kvůli daním, znovu zadržela policie Policisté z NCOZ obvinili šest lidí z vytváření falešných důkazů, pomocí kterých se snažili dosáhnout zproštění obžaloby v případu projednávaném u Krajského soudu v Brně. Šestice byla obviněna z trestných činů křivé obvinění a účast na organizované zločinecké skupině. Jsou stíháni i kvůli dalším trestným činům. „Měly vytvářet falešné důkazy v podobě nepravdivých výpovědí svědků pro jiné trestní řízení, které je vedeno před Krajským soudem v Brně, s cílem dosažení zproštění obžaloby,“ uvedl Ibehej. Pět obviněných policie zadržela, šestá osoba je vazebně stíhána pro jinou trestnou činnost. Íránci s českým občanstvím Zadehovi a jeho 14 společníkům hrozí až 13 let vězení. Podle obžaloby šidili stát při dovozu pohonných hmot do Česka, celková škoda činí 2,5 miliardy korun. Zadeh vinu popírá. Tvrdí, že kauza má jen vytvořit u veřejnosti iluzi boje proti daňovým únikům, přičemž skuteční pachatelé spravedlnosti unikají. Podle obžaloby Zadeh v letech 2012 a 2013 přivezl s komplici do Česka stovky milionů litrů pohonných hmot ze Slovinska a Německa a stát šidili na daních pomocí falešných daňových přiznání. K obchodům podle obžaloby využíval takzvané bílé koně a do transakcí bylo zapojeno 65 firem. Vinu v kauze daňových úniků u soudu už dříve popřeli podnikatelé Petr Moštěk i Daniel Rudzan. Také další čtyři obžalovaní uvedli, že stát na daních nešidili. Někteří obžalovaní tvrdí, že policie manipulovala s fakty ve snaze vytvořit důkazy pro proces. Státní zástupce Aleš Sosík to odmítl.