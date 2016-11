Podpořte náš film, stojí za to!, vyzývá Jana Plodková. Ve filmu Absence blízkosti poprvé hraje matku

Hrdinkou filmu je mladá matka Hedvika, která prochází životní krizí. Cítí, že má raději svého psa než vlastní tříměsíční dítě a oživit mateřskou náklonnost se pokusí prostřednictvím láskyplných rodičovských deníků svého zesnulého otce. V hlavní roli se objeví Jana Plodková, která poprvé ztvárnila postavu matky.

Filmový projekt zatím financoval režisér převážně z vlastních zdrojů, chybějí ale peníze na obrazovou a zvukovou postprodukci. „Naším cílem je vybrat peníze na finální postprodukční práce a pustit do světa film, který bude mít ambici odstartovat společenskou diskuzi o tabuizovaném tématu mateřského odcizení,“ vysvětluje autor scénáře a režisér Josef Tuka.

Josef Tuka připravoval projekt čtyři roky, jako producentka se na filmu podílí jeho někdejší spolužačka z FAMU Asmara Beraki a její společnost Cinema Belongs To Us. Také ostatní tvůrčí profese také zastávají bývalí spolužáci: kameraman Jan Cabalka, zvukař Filip Slavík nebo střihač Šimon Hájek.

Přespávali jsme ve spacácích, Plodková dělala i skriptku

Celý film vznikal v nízkonákladových, téměř polních podmínkách. „Před natáčením jsem se bál, že v průběhu filmování budou členové štábu podráždění, a budou mít blízko ke vzájemným konfliktům, protože projekt vznikal za málo peněz, což mělo samozřejmě vliv i na podobu zázemí pro štáb. Například jsme přespávali ve spacácích nebo v nejlevnějších ubytovnách, já sám jsem ani neměl pomocného režiséra nebo asistenta režie - jen aby se ušetřilo...,“ říká Josef Tuka. Přesto na place podle něj nakonec panovala dobrá nálada. „Ještě dneska, když potkám některé členy štábu, tak nezapomenou zmínit, jak rádi vzpomínají na natáčení Absence blízkosti, a že by si to prý s chutí ještě jednou zopakovali. Zdá, se že natáčení se podařilo - střihač Šimon Hájek si natočený materiál pochvaluje a stále jsme ve fázi, že se do střižny pořád těšíme, což mi vůbec nepřijde málo,“ dodává Tuka. Velký díl obětavosti podle něj projevila i Jana Plodková. „Nejen, že byla z hereckého hlediska skvěle připravená, ale ještě příležitostně zastupovala profesi skriptky, kterou jsme si nemohli dovolit.“

Podepsaný plakát, návštěva střižny i soukromá projekce

...to jsou některé z cen, které mohou zájemci získat, pokud na portálu HitHit podpoří dokončení projektu Absence blízkosti. Ceny podpory se pohybují od 100 do 100 100 korun. Mezi cenami jsou například pohlednice s poděkováním Jany Plodkové, plakát, který pro film navrhla mladá fotografka Kateřina Zahradníčková, literární scénář s autorskými poznámkami, pozvánka do střižny nebo do zvukového studia, soukromá projekce i možnost stát se partnerem či dokonce koproducentem filmu. Více o cenách a o projektu na https://www.hithit.com/cs/project/3037/absence-blizkosti