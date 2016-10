Hruškový páj po francouzsku

(Jaroslav Béza, šéfcukráře francouzského cukrářství Petite France)

Těsto:

135 g mandlové hmoty



50 g cukr moučka



3 ks vajec

1 žloutek

125 g másla

500 g oloupaných hrušek

sirup na hrušky:

1 l vody

0,5 g cukru

1 lžička hřebíčku

1 lžička skořice

1 vanilkový lusk

Postup: Hrušky oloupeme, vyndáme jádřince, překrojíme na půl a vložíme do vařícího sirupu. Vaříme do změknutí. V případě, že nechceme použít čerstvé hrušky, a chceme si práci ulehčit, můžeme použít kompotované hrušky, které se už vařit nemusí. V robotu smícháme mandlovou hmotu s moučkovým cukrem, přidáme vejce. Po spojení surovin přidáme změklé máslo, mouku a vyšleháme do nadýchané hmoty. Tu poté vložíme do předpečeného lineckého těsta. Prochladlé hrušky krájíme do vějířku a vyskládáme na hmotu. Pečeme na 160 stupňů asi 30-35 minut.