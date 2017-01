Policie hledá dvanáctiletou školačku. Mohla se stát obětí násilníka

Policie po dívce pátrá od středečního podvečera, kdy její zmizení oznámila matka. „Vidíme jako velmi pravděpodobné, že se mohla stát obětí závažného trestného činu. To je první varianta. Druhá varianta je, že odešla z domova dobrovolně. Obě tyto varianty jsou v současné době rovnocenné. Obě je prověřujeme a zatím nemáme informace o tom, že bychom jedné z těch variant mohli dát přednost,“ řekl ČTK Dvořák. Podle kriminalisty Martina Charváta dívka nikdy dříve neutekla a potíže neměla ani teď.

Policie předpokládá, že dívka byla doma ještě ve středu kolem 5:00 ráno. Usuzuje z toho, že dítě mělo v době odchodu matky do práce doma oblečení, boty a věci do školy. „Vycházíme z toho, že mezi 5:00 a 6:00 je aktivita na sociální síti, kde si myslíme, že tu aktivitu vyvíjela ona,“ doplnil Charvát. Do školy, která je chůzí od jejího domova vzdálená 400 metrů, ale ve středu nedošla. Její telefon je nedostupný.

Policie hledala dívku u rodiny, kamarádů, ve zdravotnických zařízeních, prověřuje také záznamy z kamerového systému. Zmizení dívky vyšetřuje speciální pracovní tým, na lince 158 kriminalisté zřídili speciální call centrum. Veřejnost žádají o jakékoli informace. „Žádáme veřejnost, aby nám všechny informace bezprostředně sdělovala. I přesto, že se jim může zdát, že informace nesouvisí.

Jde nám o jakékoli kontakty, osoby, jednání, styk s tou dívkou, zprávu, kde by se mohla nacházet. Cokoliv, co lidem přijde na mysl,“ doplnil Dvořák. Michaela Patricia Muzikářová je asi 125 až 135 centimetrů vysoká, hubené postavy. Má lehce zvlněné hnědé vlasy na ramena, nosí brýle s fialovými obroučkami, je hubená a má šedé oči. V době odchodu z domova měla na sobě pravděpodobně prošívaný kabát ke kolenům a tmavé kozačky s bílou kožešinkou. S sebou měla růžový školní batoh značky Nike.

Policie vyhlásila pátrání po dívce v kategorii Dítě v ohrožení, což je Národní koordinační mechanismus pátrání po pohřešovaných dětech. Funguje jako systém včasného varování v případech, kdy může být v ohrožení život nebo zdraví pohřešovaného dítěte. Jeho cílem je především zrychlit pátrání a předávání informací.