Pokračování legendárního Blade Runnera hlásí návrat dlouhým trailerem

Důstojník los angelské policie a Blade Runner K (Ryan Gosling) má za úkol najít živoucí legendu, která před lety zmizela neznámo kam. Rick Deckard (Harrison Ford) má ale ke svému svému dobrovolnému vyhoštění pádný důvod. Děj snímku Blade Runner 2049 se odehrává třicet let po událostech prvního filmu. Proč Blade Runner K Deckarda hledá z traileru patrné není, ale je víc než pravděpodobné, že Rick má sehrát klíčovou roli v dystopické verzi amerického Los Angeles, kde se snímek odehrává. Za dějem stojí dva scénáristé - Hampton Fancher, který je autorem scénáře k původnímu Blade Runnerovi, a Michael Green, který se podepsal pod komiksovým hitem lLgan a pro Amazon připravil seriál Američtí bohové na motivy knihy Neila Gaimana.

Třicet let vývoje umělých efektů je na filmu opravdu znát a metropole tak bude vizuálně úchvatná. Do perfektního zasazení tvůrci přidali kromě Ryana Goslinga (La La Land, Lovci mafie) a Harrisona Forda (Indiana Jones, Blade Runner) i Jareda Leta (Suicide Squad, Klub rváčů), Robin Wrightovou (House of Cards) nebo Davea Bautistu (Strážci Galaxie, Spectre)

První kasovní zisky filmu Blade Runner byly slabé, ale postupem času se ze snímku stalo jedno z kultovních děl sci-fi klasiky. Mezinárodní skupina vědců ho v roce 2004 zvolila jako nejlepší sci-fi všech dob. Za ním se umístil snímek 2001: Vesmírná odyssea Stanleyho Kubricka. O bronzovou příčku se podělily Hvězdné války a Impérium vrací úder. „Blade Runner je nejlepší film, jaký kdy vznikl. Velmi předstihl svou dobu,“ uvedl londýnský biolog Stephen Minger, který patřil do odborného týmu, jenž ve finále rozhodl o vítězi.