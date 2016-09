Pokud Merkelová nepřijme limit uprchlíků, nebude naší kandidátkou, vzkázal šéf CSU Seehofer

Německá kancléřka a šéfka CDU Angela Merkelová s lídrem křesťanských socialistů Horstem Seehoferem | foto: Reuters

BERLÍN Pokud německá kancléřka Angela Merkelová nepřistoupí na stanovení limitu pro přijímaní uprchlíků, nepodpoří ji šéf sesterské Křesťanskosociální unie CSU Horst Seehofer ve volbách. Seehofer to řekl v rozhovoru s magazínem Spiegel. Takový postup by znamenal zlom v desítkách let trvající tradici, podle které Křesťanskodemokratická unie (CDU) a CSU mají společného kandidáta na kancléře.

„Limitu 200.000 uprchlíků se nevzdáme. Tam jde prostě a jednoduše o naši věrohodnost,“ řekl Seehofer v rozhovoru, jehož část zveřejnil server Spiegel Online.

Německá CSU přitvrzuje migrační požadavky, spor s Merkelovou trvá CSU stanovení roční hranice pro přijímání uprchlíků v celém Německu požaduje dlouhodobě, zatímco Merkelová se jí brání. Někteří odborníci podotýkají, že něco takového stejně není možné, protože právo na azyl je zakotveno přímo v německé ústavě. Seehofer, který postup kancléřky v migrační krizi kritizuje opakovaně, si je prý vědom, že dlouhodobé spory konzervativní unii škodí, politika se podle něj ale musí změnit, pokud chce znovu získat důvěru voličů. CDU letos v několika zemských volbách ztratila. Poklesly také volební preference CDU/CSU v průzkumech. CSU, která na zemské úrovni působí jen v Bavorsku, se dalšímu poklesu snaží bránit i tvrdší rétorikou, pokud jde o migraci.