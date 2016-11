Gratinovaná cibulačka

bouqet garni (zelená část pórku, bobkový list, 2 snítky tymiánu, 2 snítky plocholisté petržele)



1,5 kg cibule



120 g másla



1,5 l hovězího nebo jiného vývaru



3 lžíce hladké mouky



150 ml bílého vína



lžička soli



půl lžičky pepře



Gratinování:

Bílé pečivo (francouzská bageta nebo máslový chléb)



100 g sýra Gruyère nebo Comté



Připravte si bouqet garni. Je to svazek koření a bylin, který dokáže perfektně přenést chuť do připravovaného pokrmu. Potřebujete zelenou část pórku (10 cm), bobkový list, 2 snítky tymiánu, 2 snítky plocholisté petržele a provázek. Do pórkového listu zabalte bylinky a bobkový list, a opatrně převažte provázkem. Dejte stranou.



Oloupanou cibuli překrojte na půlku a nakrájejte na stejně velké proužky. Na středním ohni si v litinovém hrnci KitchenAid rozehřejte máslo, přidejte cibuli a pomalu restujte asi 10 minut. Poté přikryjte pokličkou a duste dalších 10 minut (občas promíchejte, cibule se začne přichytávat). Sundejte poklici a za častého míchání nechejte cibuli zkaramelizovat do tmavě hnědé barvy. Bude to trvat asi 25 minut.

Dejte si ohřát vývar. Hnědou cibuli zaprašte moukou, míchejte ještě minutku a podlijte vínem. Vhoďte bouqet garni a počkejte, než se víno zcela vyvaří (až přičichnete a neucítíte alkohol, je to v pořádku). Podlijte horkým vývarem, přidejte sůl, pepř a nechte pomalu vařit zpola zakryté 45 – 60 minut. Po této době máte hotovo, případně si polévku dochuťte solí a čerstvě mletým pepřem.

Pečivo si nakrájejte a v topinkovači nebo v troubě jej opečte (je nutné, aby pečivo mělo kůrku, protože jinak by se v polévce ihned rozmočilo). Rozpalte si gril v troubě na maximum. Cibulačku nalijte do žáruvzdorných keramických misek lehce pod okraj, poklaďte světlým pečivem a bohatě zasypejte nahrubo nastrouhaným sýrem. Takto připravené misky vložte na plechu těsně pod gril zapnutý na nejvyšší stupeň. Až bude sýr chytat hnědou barvu a vytvoří se na něm krusta, je čas polévku vyndat a podávat.

Pokud nemáte žáruvzdorné misky, můžete zkusit druhou variantu: Pečivo bohatě zasypejte nahrubo nastrouhaným sýrem a na plechu vložte těsně pod gril zapnutý na nejvyšší stupeň. Až bude sýr chytat hnědou barvu a vytvoří se na něm krusta, je čas pečivo vyjmout a podávat přímo na polévce.

Recept pro KitchenAid.cz vytvořila Ivana Jindřichová z blogu Cat & Cook.