Policejní razie na nádrži Dalešice. Tři vodáci pod vlivem

Na přehradě Dalešice odhalila policejní kontrola tři lidi, kteří řídili malá plavidla pod vlivem alkoholu. Podle dechové zkoušky měli od 0,21 do 0,99 promile alkoholu. Tyto přestupky nebylo možné vyřešit uložením pokuty, policisté je předají do správního řízení Státní plavební správě. Sdělila to mluvčí policie Dana Čírtková.

Během tří hodin policisté zkontrolovali celkem 13 různých plavidel. Jeden člověk se dopustil přestupku tím, že za motorovým člunem táhl na laně další plavidlo, zaplatil pokutu 200 korun. „Dalšího přestupku se dopustil majitel člunu, který u sebe při plavbě neměl potřebné doklady - průkaz způsobilosti,“ doplnila mluvčí.

České řeky čeká nápor vodáků. Policie bude kontrolovat, jestli nejsou pod vlivem Na kontrolu dodržování předpisů a plavebního řádu provozovateli plavidel na dalešické přehradě se policie zaměřila v rámci celostátní bezpečnostní akce. Vyvolal ji loňský nárůst přestupků na vodních cestách, hlavně v rekreačních oblastech. Plavidel podle mluvčí přibývá i na přehradě Dalešice. Policisté tam během léta provádějí dohled téměř denně, používají motorový člun. „My se zaměřujeme nejen na kontrolu plavidel, ale zajímá nás také všechno, co se děje v zátokách kolem přehrady. Tam se jiným způsobem nedostaneme a lidé na to často spoléhají,“ uvedl policista Vladimír Doležal. Policisté se v zátokách setkávají s případy nedovoleného táboření, vjezdů aut nebo rozdělávání ohňů. Většinu přestupků u vůdců plavidel policie řeší na místě pokutou. Ve správním řízení hrozí fyzickým osobám sankce až do 100 tisíc korun a při opakovaném porušení předpisů i odebrání oprávnění vůdce plavidla. Více informací o kontrolách vodáků si můžete přečíst v článku zde.