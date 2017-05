Policie bude mít novou jednotku s drony. Před létajícími roboty chce ochránit i Hrad

Policie také plánuje zlepšit ochranu před drony. Chce například zlepšit zabezpečení prezidentských sídel - Pražského hradu a lánského zámku. Celkové náklady na vznik jednotky, nákup techniky, ochranných prvků a platy nových policistů do konce roku 2019 budou kolem 160 milionů korun.

Policie si od dronů slibuje to, že pomohou rozšířit dosavadní možnosti, které mají na starosti pozemní složky nebo pilotované vrtulníky. Bezpilotní letouny by mohly pomáhat zejména při pátrání po pohřešovaných osobách v těžko přístupném terénu, leteckém snímkování, monitorování situace při bezpečnostních opatřeních, dokumentaci při požárech, průmyslových haváriích, přírodních katastrofách, pyrotechnickém průzkumu nebo ostraze státních hranic. Drony bude policie používat na základě připravované dohody mezi policií, vnitrem, ministerstvem dopravy a Úřadem pro civilní letectví.

Policie nyní má 12 dronů, které patří do kategorie běžné dostupných zařízení a používají je například policisté v krajích. Nově by chtěla koupit osm vyspělejších letounů pro speciální jednotku, které by měly například systém šifrování přenosu obrazu a zvuku a měly by být odolné proti rušičkám. Náklady na nákup dronů, údržbu, opravy či vybavení policejních specialistů se v materiálech pro jednání vládního kabinetu odhadují na 43 milionů korun, další peníze budou potřeba na platy nových policistů.

Nová jednotka má spadat pod leteckou službu a celkem má mít 28 členů. Prvních deset lidí by chtěla policie přijmout letos. Pro obsluhu stroje jsou potřeba dva lidé - jeden bezpilotní letoun řídí a druhý se stará o systémy. První základna by měla být připravena nejpozději v příštím roce v Praze, v ostatních městech vzniknou nejpozději ve druhé polovině roku 2019.

Vládní materiály zároveň upozorňují na možná rizika spojená s rostoucí oblíbeností dronů mezi lidmi. Zařízení mohou například nést výbušniny nebo pořizovat záznamy pro přípravu trestného činu či teroristického útoku.

Česká policie zatím nemá speciální zařízení, které by bylo schopné rozpoznat bezpilotní letoun a zneškodnit ho. Do roku 2020 se proto chce podílet na testování a vývoji systému, který by umožnil nad podezřelými přístroji převzít kontrolu. Systém by měl umět monitorovat předem určený vzdušný prostor a odklonit stroj jinam.

Do té doby chce policie koupit zařízení, která jsou nyní dostupná. Jde například o elektronické rušičky, radary nebo analyzátory radiového signálu. Tato zařízení by se měla objevit na některých důležitých budovách včetně prezidentských sídel. Policie by chtěla pořídit i dvě speciální vozidla s tímto vybavením.