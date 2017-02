Policie chce kvůli korupci obžalovat Nečesaného i jeho manželku

„Vyšetřování bylo ukončeno. Na Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem byl postoupen spisový materiál s návrhem na podání obžaloby,“ uvedl pro rozhlas státní zástupce Lukáš Otipka, který případ dozoruje.

Případ souvisí s údajným předražením zdravotnických zakázek za vybavení kardiocentra a traumacentra v liberecké nemocnici za 239 milionů korun. Týká se zakázek z let 2008 až 2009. Modernizace oddělení měla být předražena o 24 milionů korun. Na základě účelově fakturovaných služeb měla společnost Sarmed, kterou v tu dobu vedla právě Nečesaného manželka Šárka, inkasovat peníze. Podle policie šlo o úplatky.

Obvinění z přijímání úplatků si ředitel Krajské nemocnice Liberec Luděk Nečesaný vyslechl v červnu 2015. Spolu s ním začala policie stíhat i jeho manželku Šárku, a to pro legalizaci výnosů z trestné činnosti. Loni v srpnu pak policie obvinila ještě další dvě osoby z prostředí zdravotnických firem, které podezírá z poskytnutí úplatku Nečesanému.

Obě si proti zahájení trestního stíhání podaly stížnost. A jedna z nich uspěla. „U jedné bylo trestní stíhání k její stížnosti zrušeno,“ sdělil státní zástupce Otipka. Nečesaný od počátku obvinění odmítá. Několikrát uvedl, že dosavadní důkazy naopak svědčí o jeho nevině.

Podle informací ČRo proto s advokátem nyní chystá žádost o zastavení trestního stíhání. „To, že budu obžalován, bylo jasné již před mým obviněním. Že by policie zastavila trestní stíhání sama, se nikdy neděje, i když v tomto případě bych to považoval za logické,“ sdělil. Jeho manželka se vyjádřit odmítla. V případě odsouzení hrozí Nečesanému za přijetí úplatku pět až 12 let, jeho ženě za legalizaci výnosů tři až osm let vězení. U třetí osoby za trestný čin podplacení činí trestní sazba jeden až šest let vězení.