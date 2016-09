Policie chce obžalovat muže, který vědomě šířil HIV mezi muži ze seznamky a nakazil i nezletilého

Po devíti měsících je vyšetřování kauzy záměrného šíření HIV mužem z Mostecka skoro u konce. „V úterý budeme posílat návrh na podání obžaloby,“ uvedl pro server Lidovky.cz policejní vyšetřovatel Milan Rychnovský. Ta poputuje do schránky Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem, které případ již od začátku na starosti.



Osmačtyřicetiletý Zdeněk Pfeifer, který nakazil tři osoby včetně nezletilého chlapce, je momentálně stíhaný jako uprchlý. Jeho poslední cesta vedla patrně do Thajska. Za těžké ublížení na zdraví a šíření nakažlivé lidské nemoci mu hrozí až 12 let vězení.

Evropský i mezinárodní zatykač

Pfeifer, na nějž je vydán evropský a mezinárodní zatykač, hledal nové kontakty a sexuální zážitky výhradně přes internetové seznamky. Na těch vystupoval pod mnoha přezdívkami. Jeho obětmi byli vždy homosexuální muži. Žádnému z nich ale o své nemoci neřekl, nikdy neinicioval ani použití ochrany.

Policisté se museli během bezmála ročního vyšetřování zaměřit na telefonní čísla uložená na několika jeho sim kartách.

Šlo o mravenčí práci.

Ze seznamu 3118 kontaktů vytipovali kriminalisté 2180 možných obětí, přičemž ze zbylých kontaktů mířilo 113 čísel do ciziny, 622 kontaktů patřilo různým společnostem – od opraven aut, přes kadeřníky až po prodejce medu. Pětapadesát kontaktů vázalo Pfeifera k rodinným příslušníkům. Posledních 148 čísel se nepodařilo prověřit či spojit s konkrétním majitelem, protože již nebyla v provozu.

Po další selekci policisté nakonec ‚vytěžili‘ stěžejních 1018 kontaktů. Stejný počet osob kriminalisté buď vyslechli nebo jim doporučili jít na krevní testy, aby zjistili, jestli se od Pfeifera také nenakazili.

Kolik z nich tak učinilo, však není jisté. „Nemáme téměř žádnou zpětnou vazbu,“ vysvětlil vyšetřovatel Pavel Záhumenský s tím, že se ozývali jen ti, kterým kontrola dopadla dobře. Výsledek policejního šetření nakonec ukázal černou bilanci: 23 obětí, kterým muž lhal o svém zdravotním stavu.

Lovec kontaktů udržoval se všemi těmito muži pocházejících ze všech koutů republiky intimní styk. Policii se buď přihlásili sami, nebo se k nim vyšetřovatelé dostali skrz telefonáty a následné výslechy.

S ohledem na rozsáhlost Pfeiferova „teritoria“ spolupracovala ústecká policie na případu se všemi kraji. Nejvíc kontaktů ze seznamek měl muž vědomě šířící HIV v Ústeckém kraji, dále v Pardubickém kraji a Praze.

Promiskuitní Pfeiferův styl života měl pak podle vyšetřovatele Záhumenského doživotní následky minimálně pro tři osoby. Jedním z nich je dokonce i nezletilý chlapec. Byl to právě jeho případ, který na začátku roku odstartoval celou kauzu. Když rodina tehdy třináctiletého chlapce zjistila, že s Pfeiferem udržoval sexuální styk, poslala ho za lékaři. Ti mu diagnostikovali virus HIV.

Propuštěn na svobodu

Nic z toho by se ovšem nemuselo stát, kdyby státní zástupce při rozhodování o Pfeiferově vzetí do vazby vyslovil souhlas, jak po něm žádali policisté už na podzim roku 2014 (tehdy byl obviněn ze zneužití nezletilého chlapce, nejde o výše zmíněný případ virem HIV nakaženého nezletilého chlapce - pozn. red.) Báli se totiž, že by mohl pokračovat v trestné činnosti. Státní zástupce Václav Richtr však jejich přání neuposlechl a Pfeifera pustil na svobodu.



Přestože si jeho nadřízení případ kvůli řadě pochybností převzali do svých rukou, žalobce unikl kárné žalobě. Jeho mylné rozhodnutí má podle šéfa státních zástupců v Ústí nad Labem Jana Jakovce sloužit jen jako jakési varování.

Policisté v posledních týdnech vyšetřování vytipovali dvě města, ve kterých by se Pfeifer mohl pohybovat. „Přes Policejní prezidium byla o těchto místech informována Thajská královská policie. V tuto chvíli čekáme na výsledky jejich šetření,“ uvedl již dříve pro server Lidovky.cz kriminalista Pavel Záhumenský. Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by muž, jenž vědomě šířil nemoc, z Thajska vycestoval.