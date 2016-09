Policie hledá svědky nehody se čtyřmi mrtvými v Zábřehu, pátrá po červeném SUV

Podle nových informací policie by mělo jít o červené, větší osobní auto, pravděpodobně SUV. Svědci by policii mohli pomoci objasnit okolnosti nehody, při níž zemřeli čtyři lidé. Výsledky pitvy řidiče zatím policie k dispozici nemá.



Havárie se stala v sobotu 17. září v Olomoucké ulici kolem 19:00. Osobní vůz Škoda Felicia vyjížděl z vedlejší silnice vedoucí z centra města na hlavní, po které jel ve směru od Mohelnice autobus. Ten pak čelně narazil do pravého boku osobního auta. „Hledáme osobní auto jedoucí od Šumperka, bezprostředně před kterým Felicia vjela do křižovatky a narazila poté do autobusu. Na základě původní výzvy se nám ozval svědek, podle kterého by se mělo jednat o SUV nebo větší kombi tmavě červené nebo cihlové barvy,“ řekla mluvčí šumperské policie Marie Šafářová.

Projíždějící auto v protisměru těsně před nehodou zachytil i záznam kamery autobusu. Podle policejní mluvčí řidič Škody Felicia asi chtěl projet křižovatkou rovně a zřejmě ani nepřibrzdil. Zda osmadvacetiletý řidič, který při nehodě zemřel, pil alkohol či byl pod vlivem drog, ještě policie neví. „Pitevní protokol jsme zatím nedostali,“ dodala mluvčí.

Při nehodě zemřeli v osobním autě Felicia čtyři lidé, nehodu přežil jako jediný z pětičlenné posádky auta dvaapadesátiletý muž, který utrpěl těžké poranění hlavy, hrudníku, břicha a vnitřních orgánů. „Muž i přes veškerou snahu našich specialistů zůstává i nadále v kritickém stavu, je v bezvědomí a dýchá s pomocí přístrojů. Prognóza je zatím stále nejistá,“ řekl mluvčí olomoucké fakultní nemocnice Egon Havrlant.

Počtem obětí je to druhá nejtragičtější nehoda v Olomouckém kraji za posledních pět let. S ještě tragičtějšími následky skončila v únoru 2011 srážka dvou aut na rychlostní silnici R46 u Prostějova. Zahynulo šest lidí, z toho jedno dítě. Letos se v Olomouckém kraji další tragická nehoda s větším počtem obětí stala na konci července u Horní Moštěnice na Přerovsku, kdy při čelním střetu dvou osobních aut zemřeli tři lidé. Bylo mezi nimi i desetileté dítě.