Policie na jižní Moravě má nového hybrida BMW i8, nahradí nabouraný vůz

Hybridní vůz za čtyři miliony korun, který policie převzala k testování v první polovině května, měl sloužit především na dálnicích proti silničním pirátům. Koncem května sjel vůz do potoka v brněnských Chrlicích. Řidič podle policie kvůli mozkové příhodě nezvládl řízení. Ve voze s ním jel zástupce šéfa hradního protokolu Vladimír Kruliš.

Oba se vážně zranili, zatímco policista zůstává v nemocnici, Kruliš už ji opustil. Podle závěrů policejního prezidia přítomností civilní osoby v policejním BMW nebyly porušeny právní předpisy. Kruliš před nehodou s policií zajišťoval bezpečnost návštěvy prezidenta Miloše Zemana v Jihomoravském kraji a při prezentaci policejní techniky podle prezidia projevil zájem o praktickou ukázku vozu.



„Auto přebíráme. Ještě ve dnes by mělo dorazit do Brna,“ uvedl Malášek. Podle České televize se odjezd vozu do Brna zdržel kvůli svítící chybové kontrolce.

Podmínky zápůjčky zůstávají stejné. „To znamená na šest měsíců nebo na 20 tisíc kilometrů, podle toho, co nastane dříve,“ řekl Haidinger. Doplnil, že tři týdny, po které měla policie zapůjčený havarovaný vůz, se anulovaly a smlouva platí počínaje dneškem.

Nový vůz, který policie dostane, je ten samý typ. „Jsou v něm jen trošku jiné prvky výbavy v interiéru, ale nic zásadního,“ uvedl Haidinger. Havarované BMW je po zkoumání Generální inspekce bezpečnostních sborů podle mluvčího u dealera firmy, kde se už podrobilo kontrole pojišťovacího experta. Výši škody firma ještě nezná, podle Haidingera ji ale ani zveřejňovat nebude.

BMW i8 je sportovním vozem, který kombinuje přeplňovaný zážehový tříválec 1,5 litru pohánějící kola zadní nápravy a elektromotor vpředu. Pohotovostní hmotnost je 1485 kilogramů. Z klidu na 100 km/h umí vůz zrychlit během 4,4 sekundy. V kombinovaném evropském cyklu měření spotřeby vykazuje 2,1 l/100 km, což odpovídá produkci 49 gramů CO2 na ujetý kilometr.