Ve vyškovských kasárnách proběhl den otevřených dveří. Návštěvníci si zde mohli... | foto: Marie Stránská, MAFRA

PRAHA Policie navrhla obžalovat čtyři lidi v kauze nezákonného převodu majetku ministerstva obrany na jiné subjekty. Ve čtvrtek to uvedl dozorující státní zástupce Pavel Prygl. Případ se týká prodeje vojenského materiálu či náhradních dílů, který nebyl pro stát výhodný. Muži byli obviněni z porušení povinnosti při správě cizího majetku, za které hrozí dva až osm let vězení, a zneužití pravomoci úřední osoby se sazbou pět až 12 let vězení.

Mezi obviněné patří bývalý ředitel státního Vojenského opravárenského podniku (VOP) Adolf Veřmiřovský, exředitel někdejší armádní Agentury pro nakládání s nepotřebným majetkem Josef Lachman a jeho zástupce Roman Pavlík. Posledním stíhaným je generál Vladimír Halenka, který velel vojenské logistice. Nikdo další v kauze podle Prygla obviněn nebyl. Místo neprůstřelné plochy pryskyřice. Policisté se děsí nekvalitních ochranných vest Případ se týká odprodeje hlavně kolové a pásové vojenské techniky a náhradních dílů k ní ve veřejných soutěžích nebo v přímém prodeji. Úředníci podle policie věci prodali za nižší ceny, než za které je prodat mohli. Mladá fronta Dnes v minulosti s odkazem na policejní dokumenty uvedla, že se policisté zabývali třemi podezřelými obchody mezi roky 2009 a 2013. Obrana při nich převedla na VOP obrněný transportér, bojová vozidla, přes 200 motorů do bojových aut nebo přes dvě desítky tankových motorů. Při dvou obchodech vznikla údajně škoda přes sedm milionů korun. Třetí zastavil tehdejší ministr obrany Vlastimil Picek předtím, než se uskutečnil. Policie podle Prygla ukončila vyšetřování a předala spis státnímu zastupitelství. Žalobce nyní bude rozhodovat o podání obžaloby. Kauzu také může vrátit policii k došetření nebo rozhodnout jinak. V armádě pracoval přes 30 let. Obrana ho nyní kvůli zneužití materiálu sesadila, stíhá ho policie Případ vypukl na začátku března 2015, kdy byli podezřelí obviněni. V hledáčku policie byli nejméně dva roky předtím. Policie předloni kvůli případu provedla několik domovních prohlídek, a to i u majitele zbrojařské firmy Excalibur Group Jaroslava Strnada, která měla v některých obchodech figurovat jako konečný zákazník. Firma však odmítla, že spáchala něco nekalého. Vyslechnut byl také bývalý generální sekretář ministerstva obrany Jan Vylita. Po výslechu byl propuštěn.