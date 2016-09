K pětačtyřicetiletému muži vyjela v pondělí ráno do zahradní chatky ve čtvrti Střekov záchranná služba. Dvojici mladistvých kriminalisté zadrželi ještě během odpoledne. „Oba byli obviněni ze zvlášť závažného zločinu vraždy. Vyšetřovatelé věc postoupí státnímu zastupitelství s návrhem na vzetí do vazby,“ řekla Hyšplerová. Bližší informace nebude policie s ohledem na věk obviněných sdělovat.

Podle právní kvalifikace případu jsou obvinění ve třetím, nejpřísnějším paragrafu trestního zákona, za vraždu spáchanou zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem. Za ten hrozí 15 až 20 let vězení, případně výjimečných trest. V případě mladistvých je to polovina. Krajský státní zástupce Jan Jakovec potvrdil, že bezdomovec byl usmrcen brutálně. „(Čin) Byl velmi velmi brutální. Přesahovalo to tu běžnou míru u vražd,“ řekl Jakovec.