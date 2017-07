Policie na Slovensku obvinila župana Kotlebu. Vypsal prý ‚neonacistický‘ šek

BRATISLAVA Slovenská policie obvinila Mariana Kotlebu, šéfa krajně pravicové strany Kotleba-Lidové strany Naše Slovensko (LSNS), z extremismu, informoval v pátek informační server Plus JEDEN DEŇ. Kotleba v březnu předal sociálně slabé rodině šek ve výši 1488 eur. Číslovka přitom odkazuje na neonacismus. Banskobystrickému županovi hrozí trest vězení od šesti měsíců do tří let.

Číslo 14 zastupuje 14 slov anglické věty, jejíž český překlad zní: „My musíme chránit existenci našich lidí a budoucnost bílých dětí.“ Jejím autorem je americký pravicový extremista David Lane, který byl v roce 1985 za své zločiny v USA odsouzen na 190 let do vězení.



Dvě osmičky odkazují na nacistický pozdrav „Heil Hitler“, písmeno H je osmé v anglické abecedě.

Číslo 1488 užívá jako symbol rasistické hnutí razící nadřazenost bílé rasy.

Kotleba podle policie zneužil charitu a projevil sympatie k hnutí, které v minulosti hlásalo rasovou, etnickou, národnostní a náboženskou nenávist, napsal server Plus JEDEN DEŇ. Z extremismu byl obviněn už třetí člen strany LSNS.

Strana LSNS obvinění nepotvrdila. „Marianu Kotlebovi zatím nebylo nic doručeno,“ sdělil serveru HNonline místopředseda strany Milan Uhrík.