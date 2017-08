Policie obvinila muže z trojnásobné vraždy v Lázních Bělohrad, je ve vazbě

HRADEC KRÁLOVÉ Policisté ve čtvrtek obvinili devětadvacetiletého muže z trojnásobné vraždy v Lázních Bělohrad na Jičínsku. Odpoledne Okresní soud v Jičíně rozhodl o vzetí obviněného do vazby. V případě prokázání viny v případu vraždy dvou žen a dítěte mu hrozí až výjimečný trest.

„Soud vyhověl návrhu státního zastupitelství a vzal jej do vazby z dvou vazebních důvodů, jak z důvodu vazby útěkové, tak předstižné, to znamená, že by mohl uprchnout, nebo se skrývat, případně by mohl opakovat trestnou činnost, kterou spáchal,“ řekla ve čtvrtek novinářům státní zástupkyně Lenka Faltusová.

Uvedla, že se muž s ohledem ke svému duševnímu stavu ke skutku vyjádřil. Státní zástupkyně nechtěla komentovat, zda se muž přiznal či zda mluvil o motivu činu.



Obhájce obviněného muže Martin Knob ve čtvrtek řekl, že bylo rozhodnuto o vzetí obviněného do vazby, obviněný se vzal práva stížnosti. „Co se týče obhajoby, tak budeme zřejmě navrhovat zkoumání duševního stavu obviněného, který se necítí zdráv po duševní stránce,“ řekl obhájce.

Muž, který je obviněný z vraždy dvou žen a dítěte, poničil v pondělí při výslechu dvě cely. Policisté přivolali záchranáře, kteří mu podali utišující léky a převezli ho k psychiatrickému vyšetření.

Policisté do rodinného domu v Lázních Bělohrad vyjížděli v neděli ráno, na místě našli těla sedmapadesátileté a devětadvacetileté ženy a dvouletého dítěte. Policie uvedla, že muž byl pod vlivem drog. Bližší informace, například k možnému motivu či způsobu provedení, policie neuvedla.