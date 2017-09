Zavraždil Míšu její otčím? Policie představí výsledky pátraní po zmizelé dívce

ÚSTÍ NAD LABEM / PRAHA V pátek dopoledne se má veřejnost dozvědět, co všechno provázelo zmizení třináctileté Michaely Muzikářové z Ústí nad Labem. Policie na dlouho očekávané tiskové konferenci představí výsledky vyšetřování. Všeobecně se předpokládá, že kriminalisté případ odložili. Dívka se dodnes nenašla. Současně by však měla policie prezentovat, co všechno se jí během pátrání po dívce povedlo zjistit.

Už v červenci vyšlo najevo, že kriminalisté vyloučili všechny vyšetřovací verze. Ponechali si jedinou, podle níž dívku zavraždil její otčím Otakar S. Za ruku ho však policie nechytila, muž koncem ledna spáchal sebevraždu. Už předtím ho však vyšetřovatelé považovali za hlavního podezřelého.

„Nejpravděpodobnější verzí se jeví ta, že pachatelem únosu je Otakar S. Pohřešovaná s ním odešla dobrovolně, buď pod nějakou legendou, nebo protože spolu byli domluvení a během únosu došlo k nešťastné události, která vedla k její smrti (například hádka, předávkování léky),“ stojí v policejním dokumentu, na který upozornil server iRozhlas.

Dívku policie vede jako pohřešovanou od 11. ledna, kdy Michaela nepřišla do školy. Později vyšlo najevo, že dívčin telefon byl naposledy aktivní o den dříve večer. Míša žila sama se svou matkou Evou v Ústí nad Labem. Dívčina matka v té době udržovala několikaletou známost s Otakarem S., který s dvojicí trávil především víkendy. Od bytu měl klíče.

Otakar S. byl obžalovaný ze zneužívání

Když Míša zmizela, policie zalarmovala veřejnost. U kriminalistů se sešly stovky podnětů, jež prověřila. Poznatky od občanů nikam nevedly, pátrání nový impuls nedodaly ani výslechy Míšiných příbuzných, spolužáků či učitelů. 30. ledna úplně nový pohled na kauzu přinesla sebevražda Otakara S., jehož tělo ten den policie objevila v podkrovním bytě v domu na Plzeňsku. Muž tam pobýval přes týden.

Server Lidovky.cz poté upozornil na kriminální minulost Otakara S. V minulosti si za sebou táhl čtyř záznamy v rejstříku trestů, ten nejzávažnější pátý už se však u soudu projednat nestihl. Státní zástupce koncem roku 2016 muže obžaloval z pohlavního zneužívání nezletilé dívky. Shodou okolností Otakar S. ublížil děvčeti, s nímž se Michaela znala. Míša kvůli kauze byla dokonce vypovídat na policii.

Po Michaele v prvních týdnech pátrala policie na řadě míst na Ústecku či v okolí Plzně, na přelomu zimy a jara však nejintenzivnější pátrací akce ustaly. Policie už se poté soustředila především jen na vyhodnocení získaných poznatků. Podle nich zbývá vyšetřovatelům jediný závěr, že dívku připravil o život její otčím. Právě tuto verzi má policie během páteční tiskové konference rozvést.