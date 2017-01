Policie vtrhla omylem na koleje ke studentovi práv. Omluvit se odmítla

„Stížností dotčeného studenta na postup policie se zabývalo příslušné státní zastupitelství. Ze závěrů prošetřování stížnosti mimo jiné vyplývá, že pochybení nebylo na straně Policie ČR,“ řekla serveru Lidovky.cz mluvčí pražské policie Andrea Zoulová. Zásah vedli příslušníci druhého oddělení pražské hospodářské kriminálky Obvodního ředitelství policie Praha I, prohlídka proběhla na pražské koleji Hvězda.

Bylo ráno 17. června 2016, když se za dveřmi jedné ze studentských buněk koleje Hvězda ozvalo hlasité zvolání „Policie!“ a poté bouchání. Dvacetiletý Lukáš Blažej pustil nečekanou návštěvu dovnitř, osmička policistů začala obratem prověřovat jeho věci. Kriminalisté od února toho roku rozkrývali případ nelegálního stahování a šíření hudby, k němuž mělo docházet právě na koleji. U Blažeje sháněli důkazy, měl být jedním ze dvou pachatelů.

Policie vrátila Blažejovi zabavené věci, počítač, flash karty, disk, CD, DVD, až po osmi týdnech. Student se dodnes nedozvěděl, proč je policie držela tak dlouho.

„Toho dne jsem se vracel do Prahy z Ústí, vlak měl poruchu, takže jsem se dostal na kolej až kolem třetí ráno. Spal jsem sotva pár hodin,“ popsal Blažej okolnosti krátce před prohlídkou, na niž loni v září upozornil Respekt. Jako spolupracovník jedné advokátní kanceláři uchovával na koleji řadu spisů. Upozorňoval proto policii, že jeho pokoj představuje místo výkonu advokátní praxe, a tak by měl u prohlídky být zástupce České advokátní komory. Jenže policisté mu telefonát právníkovi zatrhli, nakonec si z pokoje odnesli Blažejův počítač a několik nosičů dat.

Policie dostala špatný tip od univerzity, vyšetřovatelé dostali jinou IP adresu

Blažeje ještě ten samý den napadlo spojit se s IT oddělením Univerzity Karlovy, aby si ověřil situaci. Velmi rychle zjistil, že policie kvůli špatným informacím od IT oddělení šlápla vedle. Vyšetřovatelé totiž obdrželi od techniků IP adresu, která sice obvykle přísluší Blažejovu počítači, ale v době nelegálního stahování ji užíval někdo jiný. „Došlo k pochybení ze strany univerzity. Důvodem bylo to, že policie se dotazovala na více IP adres a to v různých časech,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz mluvčí univerzity Václav Hájek.

Student, aktivista a politik Lukáš Blažej (1996) studuje druhý ročník práv v Praze, pochází z Ústí nad Labem. V Ústí se věnuje aktivismu, kdy sleduje veřejné zakázky, správní řízení a záměry města ve veřejném prostoru.

V počítači tak měl v době policejní prohlídky kopie řady městských smluv a dokumentů, které údajně potvrzovaly špatné hospodaření magistrátu z minulosti. Podle Blažejova mínění byl zásah policie motivován dostat se k dokumentům dostat a od jeho aktivismu ho odradit. „Nevěřím tomu, že šlo o omyl," říká k tomu. Svou domněnku ale nemůže ničím konkrétním doložit.

Blažej je také aktivní v politice, na podzim kandidoval v krajských volbách v Ústeckém kraji za Piráty a Stranu zelených.

Univerzita policii obratem kontaktovala, že jde po špatném člověku. Mladý student se následně obrátil se stížností k dozorujícímu státnímu zástupci, aby získal své věci zpátky. Dočkal se jich přitom až v polovině srpna. „Počítač mi byl vrácen poškozený. Policie s ním zřejmě manipulovala velmi nešetrně,“ řekl serveru Lidovky.cz Blažej. Student zasypal podněty příslušné orgány, aby se mu dostalo vysvětlení i ze strany policie a alespoň symbolické satisfakce.

Stížnosti směřovaly na odbor vnitřní kontroly pražské policie, státní zástupkyni a ve finále na odbor vnitřní kontroly policejního prezidia. Blažej v nich mimo jiné poukazoval na to, že vyšetřovatelé bezdůvodně drželi pod zámkem jeho věci, neumožnili mu přítomnost advokáta či mu během prohlídky procházeli advokátní spisy. Podání se nakonec seběhla u dozorující žalobkyně, která došla k jasnému závěru: policie nic špatného neudělala.

Univerzita se Blažejovi omluvila, žalobkyně dala omluvu policii „ke zvážení“

„Státní zastupitelství neshledalo v postupu uvedeného policejního orgánu žádné pochybení, kdy v tomto přezkumu je reagováno na všechny body vašeho podání,“ sdělila dozorující žalobkyně z Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 6 Kateřina Weissová studentovi v odpovědi, kterou má server Lidovky.cz k dispozici. Policejní prezidium si pak nad celou záležitostí „umylo“ ruce. „Dle zákona nejsme oprávněni sdělovat informace o třetích osobách,“ řekla serveru Lidovky.cz Eva Kropáčová z tiskového oddělení prezidia.

Své argumenty žalobkyně Weissová shrnula do závěru, že Blažej během prohlídky nevznesl oficiální připomínky. Proto vlastně není o čem mluvit. Například svou prosbu o přivolání advokáta měl student zanést do oficiálního protokolu, jenže Blažej na tyhle drobnosti po ránu nepomyslel. „Protokol podepsal, stejně tak jako doručenku k příkazu k domovní prohlídce, aniž by do protokolu žádal uvést jakékoli změny, opravy či vyjádřil proti protokolaci námitky,“ smetla stížnosti žalobkyně Weissová.

Jakkoliv student s takovými závěry nesouhlasí, v podstatě jim rozumí. „Závěr státní zástupkyně je pochopitelný. Dozoruje trestní řízení, jejím úkolem není vyslýchat policisty a zjišťovat, zda se někdo z nich nedopustil kázeňského přestupku,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz Blažej. Jedné omluvy se přeci jen dočkal, politování vyjádřila alespoň univerzita. „Dotyčný IT pracovník se omluvil panu Blažejovi a vysvětlil, jak k omylu došlo,“ uvedl mluvčí univerzity Hájek.

Student u policie ani žalobců neuspěl, obrátil se tak na ministerstvo spravedlnosti

Státní zástupkyně přesto dala Blažejovi naději, že by si omluvu vyslechl. Dala ji totiž policii na zvážení za „provedení prohlídky v místě, kde provedena být neměla.“ Ale nikdo se neozval. „Omluvy ze strany policie jsem se nedočkal,“ uvedl Blažej. Server Lidovky.cz se tak na na příslušném oddělení ptal, co vyšetřovatelům v omluvě brání . „Pošlete oficiální žádost na policii a ta se k tomu vyjádří. Ale po telefonu vám k tomu rozhodně nic říkat nebudu. Děkuji, na shledanou,“ sdělil nadpraporčík Tomáš Soustružník, jenž tehdy u prohlídky byl a s Blažejem podepisoval protokol o podání vysvětlení.

Blažej však nenechá věc usnout, ani když se svými stížnostmi nepochodil. Žádá nyní ministerstvo spravedlnosti o odškodnění, chce po něm 60 tisíc korun. Musel třeba jezdit po republice, aby se dostal k jednotlivým spisům, jejichž kopie měl uložené v zabaveném počítači. Ministerstvo by mělo jeho žádost vypořádat do konce června. „Pokud nebude reagovat, podám žalobu, ve které budu navrhovat mimo jiné výslech zasahujících policistů,“ upozornil.

Jak daleko je nyní samotné vyšetřování, kvůli němuž Blažej nedobrovolně přivítal na svém pokoji policii, není jasné. „Vzhledem k probíhajícímu přípravnému řízení, které je neveřejné, nemůžeme současný stav řízení pro média komentovat,“ tlumočila serveru Lidovky.cz slova žalobkyně Weissové mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Štěpánka Zenklová. Nicméně policie vyšetřuje případ porušování autorských práv na podnět od České národní skupiny Mezinárodní federace hudebního průmyslu.