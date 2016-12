Neberu to jako katastrofu, napsal esoterik, jehož dívku přejel vlak. Smrt vyšetřuje policie

Policie ČR - ilustrační foto | foto: Shutterstock

PRAHA Policie řeší případ smrti jednadvacetileté dívky Michaely T., která zemřela poté, co přebíhala společně se svým partnerem koleje. On stihl před rychlíkem utéct, ona už ne. Na jejím facebookovém profilu se krátce po tragické události objevily informace o nehodě i zemřelé, které sepsal její přítel, ezoterik Petr M. „Já to neberu jako katastrofu, protože vím, že všechno je vždycky v pořádku,“ uvedl například.