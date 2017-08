Mířily tajné policejní informace do Puppu? V kauze uvízl Klausův známý z advokacie

Co s obviněným právníkem Když policie stíhá advokáta, stanovisko k tomu musí zaujmout Česká advokátní komora (ČAK). V krajním případě může přijít Souček o svou živnost.

„Pokud má advokát doručeno usnesení o zahájení trestního stíhání, pak s ním ČAK poté, co je jí tato skutečnost oznámena, zahajuje řízení představenstva ČAK o možném pozastavení výkonu advokacie až do pravomocného skončení trestního stíhání,“ vysvětlila serveru Lidovy.cz mluvčí komory Iva Chaloupková.

Současně však upozornila, že odstavení od praxe je drastické řešení. Komora k němu sahá ve chvíli, pokud by povaha stíhaného jednání ohrozila důvěru v advokacii.

Zda toto bude i Součkův případ, se teprve ukáže. Pravděpodobnější však je, že ČAK bude stíhání sledovat a postoj k němu zaujme třeba až při podání obžaloby.