46 milionů utopených ve firmě blízké KDU-ČSL? Ptejte se předsedy, reaguje šéf poslanců

PRAHA Společnost Energie pod kontrolou prezentoval v minulosti šéf lidovců Pavel Bělobrádek jako úspěšný projekt. Jeho smyslem bylo ušetřit městům a obcím na výdajích za energie. Společnost je straně blízká, v jejích orgánech sedělo několik lidovců. Jenže z projektu se vyklubal tunel, od kterého dnes dává strana ruce pryč.

Místo levné správy energie přišly desítky obcí, měst a škol o 46 milionů korun, které ve společnosti zmizely. Podle dosavadních poznatků policie je zpronevěřil ředitel firmy David Tejml, kterého od půli srpna stíhá policie.

Ve správní a dozorčí radě společnosti zasedali dva vlivní regionální představitelé KDU-ČSL, na což upozornil server iROZHLAS. Strana se dnes od projektu distancuje.

„Zaregistroval jsem nějaký článek, ale jen okrajově. Jsem zahlcený dalšími věcmi, nebyl prostor se tomu věnovat,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz místopředseda lidovců a šéf jejich poslaneckého klubu Jiří Mihola.

Lidovky.cz: Policie obvinila ředitele firmy Energie pod kontrolou, v jejíž orgánech seděli představitelé KDU-ČSL a kterýžto projekt prezentoval před komunálními volbami v roce 2014 jako úspěšný váš předseda Pavel Bělobrádek. Co o tom soudíte?

Podrobnosti této věci neznám. Já jsem se přímo v této záležitosti vůbec neangažoval. S tímto jsme neměli co společného, nevidím do toho.

Lidovky.cz: Kauza této vytunelované firmy tedy nepředstavuje nic, co by pro vás bylo důležité?

Vnímal jsem, že to zmiňoval předseda. Byl k tomu nějaký jeho výrok. Ale to je všechno, co jsem zavnímal. Na energetiku se neorientuji. Podrobné informace k tomu nesbírám a nevidím k tomu důvod. Já dělám vytrvale školství, v rámci komunálního politiky jsem ho dělal vždycky.

Lidovky.cz: Ale tato kauza se přece lidovců dotýká. V orgánech firmy, v níž se utopilo 46 milionů korun, seděli dva její lidé. Skutečně to pro vás nemá význam?

Nemá to pro mě žádný význam, já na tom nijak nespolupracuji. Vím o tom něco jen okrajově. Člověk není odborník na všechno. Já se starám o školství. To samo o sobě je výživné.

Lidovky.cz: Ale já se vás na to jako místopředsedy strany ptám proto, že okolnosti tohoto projektu vyšetřuje policie, angažovali se tam vaši lidé a jako úspěšný ho prezentoval váš stranický šéf.

Když to podával pan předseda, v tom případě se zeptejte pana předsedy. Není nic dalšího, co bych řekl.

‚Nemám čas bádat po energetické komisi‘

Lidovky.cz: Nepřipouštíte si třeba, že tato věc by straně mohla ublížit v kampani?

Bavíte se se mnou o věci, do které vůbec nevidím. Není to mé téma, říkal bych jen domněnky. Jestli se někde něco stalo, ať se to řeší standardním způsobem.

Lidovky.cz: Policie už to řeší, ředitele firmy Davida Tejmla stíhá kvůli zpronevěře. A nad tímto ředitelem mimo jiné stáli dva vaši lidé, kterými jsou místostarosta Moravského Krumlova Stanislav Juránek a ředitel hřebčína v Tlumačově na Zlínsku David Olejníček, proto se ptám na váš názor.

Tak se ptejte těch lidí, já jsem tam neseděl. Jméno pana Olejníčka jsem si jednou přečetl v nějakém článku na internetu. Vím, že to byl spíš nějaký fake. Udělali z něj člena nějaké energetické komise, ale později se to vyvrátilo. Fakt nemám kapacitu bádat po komisi energetiky.

Lidovky.cz: Je vyšetřování tohoto projektu něco, k čemu by podle vašeho mínění měli lidovci jako strana zaujmout stanovisko?

Já neříkám, že by neměli. Ale když citujete pana předsedu, tak vám říkám, že já jsem u toho jeho výroku ani nebyl.

Lidovky.cz: Jinými slovy váš pan předseda by se k tomu měl nějakým způsobem postavit?

Já to komentovat nebudu. Je to jeho záležitost, pokud se k tomu vyjádřil. Já nejsem jeho tiskový mluvčí.