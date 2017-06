Policie u Notre-Dame postřelila muže. Útočil na jednoho z hlídkujících strážců

Policista byl zraněn, ale není v ohrožení života, dodal Collomb. Prokuratura oznámila, že událost vyšetřují protiteroristické úřady.



Incident se stal podle médií na prostranství před chrámem. Zprávy na sociálních sítích hovořily o panice, kterou střelba vyvolala. Katedrála patří mezi nejnavštěvovanější památky ve francouzské metropoli.



Aby se veřejnost držela stranou světoznámé katedrály, vyzývala na svém oficiálním twitterovém účtu pařížská policie. „Situace je pod kontrolou, jeden policista zraněný, útočník zneškodněn a převezen do nemocnice,“ informovala na Twitteru policie o několik okamžiků později.



Podle listu Le Figaro byl útočník zasažen do hrudi a jeho stav je vážný. Podle zdrojů deníku je útočníkem muž alžírského původu, který žil v departementu Val d’Oise severně od Paříže. Zranění policisty, jenž byl součástí tříčlenné hlídky, jsou lehčí, uvedl server 20 Minutes s odvoláním na policejní odbory.

Something bad happening outside my #NotreDame villa window pray for us. #Paris pic.twitter.com/9oM6LSdX0r