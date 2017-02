Policie v Liberci šetří smrt novorozence nalezeného v kontejneru. Žádá o pomoc

Výběr nálezů mrtvých novorozenců v ČR v posledních pěti letech 2. června 2012 - V příkopu u silnice v Rotavě na Sokolovsku byl nalezen mrtvý novorozený chlapec. Později z testů DNA vyšlo najevo, že měl nejspíš stejnou matku a zřejmě i otce s mrtvým novorozeným chlapcem, který byl nalezen v lednu 2011 v kontejneru na šatstvo v saském Schwarzenbergu u českých hranic.



1. listopadu 2012 - Tělo donošené holčičky našli policisté zabalené do dvou pytlů v šatní skříňce v restauraci v Ládví u Prahy. Jednatřicetiletá žena, matka dvou dětí, přišla den předtím do benešovské nemocnice, kde lékařům tvrdila, že potratila.



12. dubna 2013 - Mrtvou novorozenou holčičku v igelitové tašce našel kolemjdoucí blízko lesní cesty u rybníka Drátovec v havlíčkobrodské městské části Perknov. Policie případ podle dostupných informací dosud nevyřešila.



18. května 2013 - Mrtvého novorozence v igelitové tašce našel kolemjdoucí v korytě potoka v Novém Malíně na Šumpersku. Pár dní nato kriminalisté obvinili z vraždy novorozence pětadvacetiletou matku dítěte, kterou soud v květnu 2014 odsoudil na 17 let vězení.



27. května 2013 - Kriminalisté nalezli v Pasece na Olomoucku dva mrtvé novorozence. Při vyšetřování se zjistilo, že novorozená dvojčata se podle výsledků pitvy už narodila mrtvá. Matka tak za jejich smrt nebyla stíhána.



8. prosince 2013 - V kontejneru v Podbořanech bylo nalezeno tělo chlapečka. Za vraždu novorozence byla v srpnu 2015 odsouzena Jiřina Sládková z Lounska na 17 let ve vězení. Žena porodila v Podbořanech chlapce, dítě pak omyla, zabalila do deky, uložila do tašky a šla si lehnout. Po několika hodinách dítě hodila do popelnice. Novorozenec podle znalců přežíval několik hodin, zemřel v důsledku podchlazení. V listopadu 2015 jí odvolací soud snížil trest za vraždu na 15 let vězení.



4. srpna 2014 - Ostatky novorozence byly nalezeny v kontejneru na odpadky v Průběžné ulici v Praze 10 v igelitové tašce. Pitva potvrdila, že dítě zemřelo násilnou smrtí.



25. června 2015 - Policisté našli v Mníšku pod Brdy u Prahy mrtvého novorozence. Tělo dítěte leželo v igelitové tašce v kontejneru na odpadky. Policisté poté obvinili z vraždy jednadvacetiletou ženu, matku dítěte. V říjnu 2016 ji soud odsoudil za zabití novorozence na deset let vězení, letos v lednu odvolací pražský vrchní soud čin překvalifikoval a trest jí snížil na šest let.



23. července 2016 - V třídírně plastů v Praze 10 byla v noci na sobotu nalezena mrtvola novorozence. Tělo bylo zabalené v igelitu. Podle výsledků soudní pitvy byla holčička před svou násilnou smrtí donošená a zdravá.



12. února 2017 - Kriminalisté v Liberci vyšetřují smrt novorozence. Tělo objevil v sobotu náhodný svědek v kontejneru na domovní odpad v ulici Na Bídě.