Pohotovost vyhlašují úřady i na dalších místech Spojených států, spekuluje se, že terčem mohou být i státy Texas či Virginie. Konkrétní místa ale média nezmiňují.

Dopravní podnik států New York a New Jersey Port Authority of New York and New Jersey, který spravuje mosty, tunely, přístavy, letiště a další klíčové transportní uzly, již byl o hrozbě informován. Podnik oznámil, že nadále udržuje vysoký stupeň ostrahy na všech místech pod jeho správou, podrobnější informace ale podle Reuters neposkytl.

Newyorská policie sdělila, že varování od federálních úřadů není nijak konkrétní a že hrozbu specialisté vyhodnocují. Policie v této věci spolupracuje s Federálním úřadem pro vyšetřování (FBI). Ten záležitost nijak nekomentoval.

Reuters s odvoláním na nejmenovaného vládního představitele napsal, že tajné služby získaly jisté zpravodajské informace o možném útoku Al-Kájdy v době voleb. Federální agentury pak preventivně státní a místní úřady varovaly.