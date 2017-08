Poslanci budou v pátek jednat, zda vydají Babiše a Faltýnka policii

PRAHA Mandátový a imunitní výbor Sněmovny se v pátek začne zabývat žádostí policie o vydání poslanců Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka (oba ANO). Policie je chce vyšetřovat v souvislosti s padesátimilionovou dotací pro farmu Čapí hnízdo.

Rozhodnutí výboru se ale v první den jednání neočekává, oba poslance by měl vyslechnout až na dalším zasedání. Konečné slovo v otázce vydání Babiše a Faltýnka bude mít celá Sněmovna, která se bude věcí zabývat na schůzi, jež začne 5. září.



Předseda ANO Babiš a šéf poslanců hnutí Faltýnek čelí trestnímu oznámení v souvislosti s Čapím hnízdem od sklonku roku 2015. Farma patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. Poté změnila formu vlastnictví, a nebylo tak možné dohledat jejího majitele. Díky změně získala padesátimilionovou evropskou dotaci.

Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se vrátila mezi firmy Agrofertu. Babiš na loňské mimořádné schůzi Sněmovny svolané z popudu opozice řekl, že v době získání dotace vlastnily farmu jeho dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky.

Babiš: tvrzení o nezákonném počínání je nehorázné

Podle policejní žádosti o vydání, ze které tento týden citovala média, policie viní Babiše z toho, že vědomě řídil a koordinoval kroky dalších osob, a spáchal tak dotační podvod a poškodil finanční zájmy Evropské unie. Faltýnek podle policie pomohl trestné činy uskutečnit.

Babiš se proti těmto informacím ohradil a tvrzení o tom, že řídil nezákonné počínání, označil za nehorázné. Dlouhodobě jakékoli pochybení v případě Čapího hnízda odmítá.

Tvrdí také, že Čapí hnízdo bylo aktivitou jeho rodiny, nikoliv Agrofertu. Žádost policie o své vydání označil minulý týden za snahu politického systému zlikvidovat ho. Načasování žádosti podle něj ukazuje na snahu ovlivnit říjnové volby.

Po volbách bude policie potřebovat svolení sněmovny

Poslaneckého mandátu se Babiš ani Faltýnek nehodlají vzdát a nic nenasvědčuje tomu, že by kvůli této záležitosti na podzim do Sněmovny nekandidovali. Babiš je jedničkou ANO ve Středočeském kraji, Faltýnek na Vysočině a vzhledem k vysokým preferencím hnutí je téměř jisté, že oba své poslanecké mandáty obhájí. Policie by tedy musela o jejich vydání žádat i novou Sněmovnu, pokud by chtěla v trestním řízení proti nim po volbách pokračovat.

Podle médií policie kromě Babiše s Faltýnkem vyšetřuje v případu dotace pro Čapí hnízdo další lidi. Údajně mezi nimi je bratr Babišovy manželky Martin Herodes, který měl podle sevreru iRozhlas.cz provést klíčové transakce s akciemi farmy Čapí hnízdo, aby jí umožnil dosáhnout na evropskou dotaci určenou malým a středním podnikům.