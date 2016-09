Dívka se v třineckém lesoparku ztratila okolo 13:00. Její zmizení policii nahlásili příbuzní. „Na místě zasahovalo několik desítek policistů a strážníků. Propátrávali nejen místní lesopark, ale také jeho okolí. Nechybělo ani několik psovodů se služebními psy a vrtulník, který monitoroval oblast a vytipované osoby ze vzduchu,“ popsala zásah mluvčí.

Dodala, že během několika desítek minut se policistům podařilo zadržet podezřelého. „Vzhledem ke stádiu prověřování a věku dítěte ale nemůžeme v tuto chvíli poskytnout bližší informace,“ dodala Sikorová.

Připustila však, že policisté nevylučují souvislost s jiným podobným případem z letošního srpna. Neznámý muž tehdy lákal dítě do stejného lesoparku. Chlapec s ním nejprve šel, ale pak se rozhodl jinak a utekl. Neutrpěl žádné zranění. Muž lákal chlapce do nepřístupného terénu lesoparku nabídkou, že mu ukáže zvíře. Byl ve věku 40 až 50 let, štíhlé postavy asi 180 až 185 centimetrů vysoké.