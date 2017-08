Policie zatajila některé důkazy a fabuluje, tvrdí Babiš a Faltýnek

PRAHA V žádosti o vydání k policejnímu stíhání předsedy hnutí ANO Andreje Babiše a předsedy parlamentní frakce hnutí Jaroslava Faltýnka jsou podle šéfa ANO pouze domněnky, zkreslené informace a fabulace. Kauza Čapí hnízdo má poškodit ANO před volbami, zopakoval před novináři potom, co s Faltýnkem vypovídali zhruba hodinu a půl před mandátovým a imunitním výborem, který má Sněmovně doporučit, zda poslance ke stíhání vydat či nevydat. Faltýnek uvedl, že žádost účelově zatajuje zásadní důkazy, které vyvracejí její konstrukci kauzy.

Babiš ani Faltýnek nepožádali výbor, aby doporučil jejich vydání policii. Ani jeden z nich neuvažuje o tom, že by se vzdal kandidatury v říjnových volbách do Sněmovny.

Babiš na tiskové konferencii zopakoval, že stíhání je účelové a má zajistit, aby hnutí ANO po volbách nefigurovalo v nové vládě. „Čapí hnízdo je kauza o budoucnosti této země, abych byl znevěrohodněn, aby naše hnutí ztratilo preference a příští vláda byla za každou cenu poskládána bez Babiše. O tom jsem přesvědčen,“ uvedl.

Dodal, že nepochybuje o tom, že stávající složení výboru doporučí Sněmovně jeho a Faltýnkovo vydání. Před výborem hovořil zhruba 45 minut stejně jako Faltýnek, který vypovídal po něm.

„Policie účelově zatajila Sněmovně důkazy.“

Podle Faltýnka policie v žádosti účelově vynechala některé informace. „Tím, že zatajuje některé informace před Sněmovnou, jen potvrzuje, že nejde o spravedlivé stíhání pachatele,“ uvedl. Vyšetřovatelé podle něj zapomněli uvést, že kromě smlouvy má k dispozici i předávací protokol a doklad o zaplacení kupní ceny převodem, tedy zásadní důkazy, které vyvrací konstrukci kauzy.



„Přesto policie ve své žádosti tvrdí, že všichni tři kupující věděli, že se jedná o formální a fiktivní převod akcií a že žádné akcie nekoupili ani nepřevzali - to není pravda, to je lež a policie má tyto důkazy k dispozici, jen je Sněmovně účelově zatajila,“ uvedl Faltýnek. Tyto doklady podle něj policie neukázala ani členům výboru, kteří se v minulých dnech přišli na služebnu seznámit se spisem.

Faltýnek a Babiš čelí trestnímu oznámení v souvislosti s Farmou Čapí hnízdo od sklonku roku 2015. Firma patřila do přelomu let 2007 a 2008 do holdingu Agrofert, který Babiš tehdy vlastnil. Poté změnila formu vlastnictví, a nebylo tak možné dohledat jejího majitele. Díky změně dosáhla na padesátimilionovou evropskou dotaci. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se vrátila mezi firmy Agrofertu.



Babiše chce policie stíhat pro podezření z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie. Faltýnek je podezřelý z dotačního podvodu ve formě účastenství. Sněmovní organizační výbor navrhl, aby Sněmovna o vydání Babiše s Faltýnkem hlasovala ve středu 6. září.